現年25歲的卡華路，於2021年10月公開出櫃，儘管他的球會與教練團隊都給予支持，但他坦言公開性取向後，承受巨大的壓力和負面影響︰「每天都有大量、大量、大量的死亡恐嚇向我襲來，真的很令人難過，」他在國際職業足球員工會（FIFPRO）的《Footballers Unfiltered》播客中表示。

澳職聯球隊阿德萊德聯的中場祖殊卡華路（Josh Cavallo），是男子足球界首名公開同性戀身份的現役球員。卡華路透露每天收到多封死亡威脅信，並表示由於足球界的「有毒」環境，很難鼓勵其他球員公開性取向。

「距離真正接受同性戀還有很長的路要走」

「在足球世界裡，作為一名公開同性戀身份的球員，是一件非常困難的事。這是一個有毒的環境，不是每個人都能夠承受和面對的。我認為我們距離真正的接受還有很長的路要走。」

「所以，這些都是球員在考慮是否公開時會權衡的因素。他們現在可能還沒有公開，但公開身份會帶來大量關注、壓力和負面影響，這些都可能長遠影響他們的職業生涯。」

卡華路曾在為阿德萊德聯比賽時，遭受球迷以同性戀歧視言論攻擊，「我會問自己，為什麼這件事在足球界還沒發生？為什麼從來沒有人能夠公開自己的身份，並且仍然能夠成功、繼續踢足球？」