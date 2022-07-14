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體育
2022-07-14 16:33:41

香港仔水塘新手行山路線｜逆行香港仔樹木研習徑落斜為主

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香港仔水塘新手行山路線

香港仔水塘2小時內完走，全程多林蔭，適合夏天親子樂及新手行山。

香港初級行山路線，香港仔水塘是簡單之選。逆行香港仔樹木研習徑，由灣仔峽落香港仔水塘，全程落斜為主。林蔭滿載的柏油路，資料牌介紹兩旁種類繁多的植物，2小時內可輕鬆完走，適合夏天親子樂及新手行山。文︰山全部都係山

逆行香港仔樹木研習徑 起點為最高位

香港仔樹木研習徑官方路線是由下至上，由香港仔郊野公園樹木廊步行至灣仔峽。只要逆行即可把難度減至1星。起點灣仔峽即最高點約250米，終點約106米海拔，一般人甚至5歲小孩都能應付。灣仔峽公園設小食亭及公廁，花朵色彩突出亦有蝴蝶伴舞，有空可入內參觀一番。至於被指童話樹屋則名大於實。沿金馬麟山道，香港仔郊野公園右轉往香港仔水塘道，旁邊英式建築為金馬麟山道A型掩蔽部。

短程行山路線沿途景點1︰機槍堡LPB12

過車閘後設分叉路，沿香港仔樹木研習徑的話左轉往金夫人馳馬徑兼港島徑，金夫人馳馬徑以第17任港督金文泰的妻子（Marie Penelope Rose Eyres）命名（若想更快捷可繼續跟香港仔水塘道而行）。金夫人馳馬徑見內陸機槍堡LPB12（「1941年香港戰役空間史研究」網上互動地圖名稱為12號防禦區機槍堡），鐵門已倒塌。機槍堡設兩個槍眼，內部地面水浸，頂部兩個通風口仍完整。分叉路右轉，沿水管駁回香港仔水塘道。

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短程行山路線沿途景點2︰樹木種類多 資料牌介紹

每隔數十米就有資料牌介紹，當中更有鬼馬食字標題。2月中到訪，仍看到大頭茶和首先在香港島被發現的紅花荷，其他未見花朵。常見的包括大頭茶、空氣質素好的指標地衣不難看到，其餘包括山蒲桃、白桂木、魚骨木、竹節樹、黃牛木、九節、嶺南山竹子、梭羅樹、五列木、山油柑、木荷、假蘋婆、假柿木薑子、白楸、青果榕。當中假蘋婆果實呈橙紅色，而且5個果實連在一起，夏天時很容易發現到。

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短程行山路線沿途景點3︰香港仔上水塘近百年歷史

中途設郊遊地點可以小休，續向下走非常省力，經過水塔後可見英軍A型掩蔽部。松鶴亭為理想的休息點，至此路況更見平坦。在分叉路右轉續走香港仔樹木研習徑，若直行經過香港仔上水塘水壩，不妨到此古蹟一遊。水壩。石橋、水掣房都近百年歷史，同屬法定古蹟。香港仔上水塘石橋入口已完全封閉，只能在鐵絲網外遠看。續走可接上香港仔自然教育徑，多角度欣賞香港仔上下水塘，沿路有資料牌介紹九節等植物。1.2公里距離有少量上落斜，約多花1小時。

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昋港仔下水塘曾為紙廠私人水塘

香港仔水塘由時任水務局Mr. R.M.Henderson設計，1929年動工，香港仔上水塘於1931年落成，而香港仔下水塘於1932年落成。兩個水塘總容量約123萬立方米，為香港島最後而成的水塘。香港仔下水塘為前大成紙廠私人水塘，早在1890年已存在。後來香港英府以46萬港元收購再修建，形成今日狀態。香港仔上水塘石橋、香港仔上水塘水壩、香港仔上水塘水掣房、香港仔下水塘水壩為香港法定古蹟。

參觀完主壩，沿香港仔樹木研習徑的話，折回分叉路沿引水道而行（否則在主壩旁落樓梯景色較好），中途於樹叢間回望香港仔上水塘水壩。不久香港仔傷健樂園作結。在此沒有交通工具，沿香港仔水塘道下行，若不乘車約20分鐘行到海暉道或香港仔大道。

 

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香港仔樹木研習徑絕對增添對香港植物了解，在灣仔峽公園旁沿路落斜，可望在1.5小時內完成香港仔樹木研習徑。香港仔水塘三面環山，若想增加距離可連走香港仔自然教育徑、香港仔健身徑等。

逆行香港仔樹木研習徑行山路線︰

灣仔峽金夫人馳馬徑松鶴亭香港仔上水塘香港仔水塘道漁光村海鷗樓

起步交通︰中環乘15號新巴往灣仔峽道

終點交通︰漁光村乘車到香港仔石排灣或步行15分鐘到香港仔

全程：約2.5公里

需時：1-2小時（包括休息及拍照時間）

體力需求：1/5（順行為1.5星）

技術需求：1/5

景色︰3.5/5

撤退點︰-

補給點︰灣仔峽公園、香港仔傷殘樂園士多

廁所︰灣仔峽公園、香港仔傷殘樂園

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