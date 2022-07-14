香港仔水塘新手行山路線｜逆行香港仔樹木研習徑落斜為主

香港初級行山路線，香港仔水塘是簡單之選。逆行香港仔樹木研習徑，由灣仔峽落香港仔水塘，全程落斜為主。林蔭滿載的柏油路，資料牌介紹兩旁種類繁多的植物，2小時內可輕鬆完走，適合夏天親子樂及新手行山。文︰山全部都係山

逆行香港仔樹木研習徑 起點為最高位

香港仔樹木研習徑官方路線是由下至上，由香港仔郊野公園樹木廊步行至灣仔峽。只要逆行即可把難度減至1星。起點灣仔峽即最高點約250米，終點約106米海拔，一般人甚至5歲小孩都能應付。灣仔峽公園設小食亭及公廁，花朵色彩突出亦有蝴蝶伴舞，有空可入內參觀一番。至於被指童話樹屋則名大於實。沿金馬麟山道，香港仔郊野公園右轉往香港仔水塘道，旁邊英式建築為金馬麟山道A型掩蔽部。

短程行山路線沿途景點1︰機槍堡LPB12

過車閘後設分叉路，沿香港仔樹木研習徑的話左轉往金夫人馳馬徑兼港島徑，金夫人馳馬徑以第17任港督金文泰的妻子（Marie Penelope Rose Eyres）命名（若想更快捷可繼續跟香港仔水塘道而行）。金夫人馳馬徑見內陸機槍堡LPB12（「1941年香港戰役空間史研究」網上互動地圖名稱為12號防禦區機槍堡），鐵門已倒塌。機槍堡設兩個槍眼，內部地面水浸，頂部兩個通風口仍完整。分叉路右轉，沿水管駁回香港仔水塘道。