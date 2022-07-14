香港仔水塘新手行山路線｜逆行香港仔樹木研習徑落斜為主

香港初級行山路線，香港仔水塘是簡單之選。逆行香港仔樹木研習徑，由灣仔峽落香港仔水塘，全程落斜為主。林蔭滿載的柏油路，資料牌介紹兩旁種類繁多的植物，2小時內可輕鬆完走，適合夏天親子樂及新手行山。文︰山全部都係山
逆行香港仔樹木研習徑 起點為最高位
香港仔樹木研習徑官方路線是由下至上，由香港仔郊野公園樹木廊步行至灣仔峽。只要逆行即可把難度減至1星。起點灣仔峽即最高點約250米，終點約106米海拔，一般人甚至5歲小孩都能應付。灣仔峽公園設小食亭及公廁，花朵色彩突出亦有蝴蝶伴舞，有空可入內參觀一番。至於被指童話樹屋則名大於實。沿金馬麟山道，香港仔郊野公園右轉往香港仔水塘道，旁邊英式建築為金馬麟山道A型掩蔽部。
短程行山路線沿途景點1︰機槍堡LPB12
過車閘後設分叉路，沿香港仔樹木研習徑的話左轉往金夫人馳馬徑兼港島徑，金夫人馳馬徑以第17任港督金文泰的妻子（Marie Penelope Rose Eyres）命名（若想更快捷可繼續跟香港仔水塘道而行）。金夫人馳馬徑見內陸機槍堡LPB12（「1941年香港戰役空間史研究」網上互動地圖名稱為12號防禦區機槍堡），鐵門已倒塌。機槍堡設兩個槍眼，內部地面水浸，頂部兩個通風口仍完整。分叉路右轉，沿水管駁回香港仔水塘道。
短程行山路線沿途景點2︰樹木種類多 資料牌介紹
每隔數十米就有資料牌介紹，當中更有鬼馬食字標題。2月中到訪，仍看到大頭茶和首先在香港島被發現的紅花荷，其他未見花朵。常見的包括大頭茶、空氣質素好的指標地衣不難看到，其餘包括山蒲桃、白桂木、魚骨木、竹節樹、黃牛木、九節、嶺南山竹子、梭羅樹、五列木、山油柑、木荷、假蘋婆、假柿木薑子、白楸、青果榕。當中假蘋婆果實呈橙紅色，而且5個果實連在一起，夏天時很容易發現到。
短程行山路線沿途景點3︰香港仔上水塘近百年歷史
中途設郊遊地點可以小休，續向下走非常省力，經過水塔後可見英軍A型掩蔽部。松鶴亭為理想的休息點，至此路況更見平坦。在分叉路右轉續走香港仔樹木研習徑，若直行經過香港仔上水塘水壩，不妨到此古蹟一遊。水壩。石橋、水掣房都近百年歷史，同屬法定古蹟。香港仔上水塘石橋入口已完全封閉，只能在鐵絲網外遠看。續走可接上香港仔自然教育徑，多角度欣賞香港仔上下水塘，沿路有資料牌介紹九節等植物。1.2公里距離有少量上落斜，約多花1小時。
昋港仔下水塘曾為紙廠私人水塘
香港仔水塘由時任水務局Mr. R.M.Henderson設計，1929年動工，香港仔上水塘於1931年落成，而香港仔下水塘於1932年落成。兩個水塘總容量約123萬立方米，為香港島最後而成的水塘。香港仔下水塘為前大成紙廠私人水塘，早在1890年已存在。後來香港英府以46萬港元收購再修建，形成今日狀態。香港仔上水塘石橋、香港仔上水塘水壩、香港仔上水塘水掣房、香港仔下水塘水壩為香港法定古蹟。
參觀完主壩，沿香港仔樹木研習徑的話，折回分叉路沿引水道而行（否則在主壩旁落樓梯景色較好），中途於樹叢間回望香港仔上水塘水壩。不久香港仔傷健樂園作結。在此沒有交通工具，沿香港仔水塘道下行，若不乘車約20分鐘行到海暉道或香港仔大道。
香港仔樹木研習徑絕對增添對香港植物了解，在灣仔峽公園旁沿路落斜，可望在1.5小時內完成香港仔樹木研習徑。香港仔水塘三面環山，若想增加距離可連走香港仔自然教育徑、香港仔健身徑等。
逆行香港仔樹木研習徑行山路線︰
灣仔峽→金夫人馳馬徑→松鶴亭→香港仔上水塘→香港仔水塘道→漁光村海鷗樓
起步交通︰中環乘15號新巴往灣仔峽道
終點交通︰漁光村乘車到香港仔石排灣或步行15分鐘到香港仔
全程：約2.5公里
需時：1-2小時（包括休息及拍照時間）
體力需求：1/5（順行為1.5星）
技術需求：1/5
景色︰3.5/5
撤退點︰-
補給點︰灣仔峽公園、香港仔傷殘樂園士多
廁所︰灣仔峽公園、香港仔傷殘樂園