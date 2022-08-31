香港仔自然教育徑｜初級新手行山路線 2小時內快閃了解香港仔水塘

香港仔自然教育徑是條難道不高、四季宜人的行山熱門地點。

香港仔水塘鄰近市區，難度不高又有歷史古蹟，接連到訪香港仔下水塘及香港仔上水塘，為香港島短距離行山路線。一般2小時內可完成。文︰山全部都係山

到香港仔水塘最簡單方法是乘車到漁光樓下車。沿香港仔水塘道上斜約5分鐘，閘口往右行多5-10分鐘，「香港仔下水塘」牌到達香港仔自然教育徑起點。

短程行山景點1︰香港仔下水塘前身為紙廠擁有

右轉漫遊香港仔下水塘主壩，是香港法定古蹟之一。香港仔下水塘為前大成紙廠私人水塘，早於1890年建成。後來港英政府以46萬港元收購再修建，於1932年成為公用水塘。整條香港仔自然教育徑高低差為40米，上落不大。穿過香港仔自然教育徑門牌後，林蔭漸多。沿路資料牌齊全，不止介紹植物更有香港仔水塘一帶古今、動物、香港法定古蹟等，助遊人更清楚香港仔水塘由來和對動植物認知。