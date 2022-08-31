香港仔自然教育徑｜初級新手行山路線 2小時內快閃了解香港仔水塘

香港仔水塘鄰近市區，難度不高又有歷史古蹟，接連到訪香港仔下水塘及香港仔上水塘，為香港島短距離行山路線。一般2小時內可完成。文︰山全部都係山
到香港仔水塘最簡單方法是乘車到漁光樓下車。沿香港仔水塘道上斜約5分鐘，閘口往右行多5-10分鐘，「香港仔下水塘」牌到達香港仔自然教育徑起點。
短程行山景點1︰香港仔下水塘前身為紙廠擁有
右轉漫遊香港仔下水塘主壩，是香港法定古蹟之一。香港仔下水塘為前大成紙廠私人水塘，早於1890年建成。後來港英政府以46萬港元收購再修建，於1932年成為公用水塘。整條香港仔自然教育徑高低差為40米，上落不大。穿過香港仔自然教育徑門牌後，林蔭漸多。沿路資料牌齊全，不止介紹植物更有香港仔水塘一帶古今、動物、香港法定古蹟等，助遊人更清楚香港仔水塘由來和對動植物認知。
短程行山景點2︰觀景台遠眺鴨脷洲大橋
中途觀景台可遠眺鴨脷洲大橋和香港仔，及後沿指示而行不會迷路，隔數十米左右就有資料牌介紹芒萁、淡竹葉、木荷等。往香港仔上水塘而行。平路前圍欄內設「天花墩」雨量器，城門水塘賞蝶園、虎蹤徑一帶也有相同裝置。
短程行山景點3︰香港仔上水塘3建築列法定古蹟
香港仔上水塘為香港仔自然教育徑的終點。這個水塘由Mr. R.M.Henderson設計，香港仔上水塘石橋、香港仔上水塘水壩、香港仔上水塘水掣房分列為香港法定古蹟。香港仔上水塘於1931年落成，至1960年代，香港仔水塘的引水道系統擴建。當日所見一家大細以麵包碎於香港仔水塘餵魚，但不論任何地方請勿餵飼野生動物。香港仔水塘被金馬倫山、班納山、田灣山包圍，鄰近市區卻又環境清幽，周圍滿載不同的植物和歷史。
離開的話，可於香港仔上水塘主壩沿香港仔健身徑往香港仔下水塘，經過起點後沿路折返，又可於主壩前行至分叉路左轉往沿引水道落香港仔。前者較快捷，後者以斜路為主較少樓梯級，設士多及公廁等設施。
香港仔自然教育徑官方路線為1.2公里，而連同由巴士站到起步點、終點到巴士站等，總共約4公里。香港仔水塘遊客中心、廁所、燒烤場、涼亭等設施一應俱全，大部份為林蔭路徑，四季宜人。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|