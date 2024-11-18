香港代表旺角場友賽毛里裘斯　力爭主場三連勝

香港代表隊在上星期於大球場與菲律賓「拍跳」後，周二（19日）會改到旺角大球場迎戰非洲代表的毛里裘斯。這將是香港隊在亞洲盃外圍賽抽籤前的最後一仗，這將是香港爭取主場三連勝的機會。

上仗憑安永佳的梅開二度，以及艾華頓的入球，以3:1擊敗菲律賓。面對不少主要在泰國聯賽，以及部份歐洲聯賽的菲律賓隊，港隊的表現不俗。主帥的韋斯活也指出，港隊當仗發揮不俗，並成功把握到機會轉化為入球。前鋒的安永佳也對自己持續為港隊取得入球而高興，並指出這是作為前鋒的責任。港隊在周二會再戰來自非洲的毛里裘斯。