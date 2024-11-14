香港代表隊主場擊敗菲律賓　安永佳梅開二度

香港代表隊在大球場上演的國際友誼賽，憑着安永佳梅開二度加上艾華頓建功，香港以3:1擊敗菲律賓。連同上月在主場擊敗柬埔寨，港隊在友賽取得兩連捷，下星期一（19日）會對非洲的毛里裘斯進行亞洲盃外圍賽抽籤前的最後一場友賽。

繼上一輪國際賽擊敗柬埔寨之後，香港隊繼續在大球場迎戰菲律賓。上半場菲律賓初段有一個黃金機會，但是阿古拿度（Amani Aguinaldo）推入禁區面對香港門將的葉鴻輝卻無法起腳。之後香港隊也有一次入球機會，只是祖連奴的攻門也是無功而還。作客的菲律賓雖然取得不少控球，但真正造成威脅不多。在44分鐘，港隊的一次反擊機會，安永佳與祖連奴在左路的合作，由安永佳禁區內射入領先，港隊半場領先1:0。