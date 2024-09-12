香港代表隊公布作客列支敦士登51人初選名單

在月初於南太平洋島國斐濟，舉行的三角賽奪標而回的香港代表隊。下個月會轉戰歐洲，與列支敦士登進行友誼賽。港隊在今日公布51人的初選名單，當中包括多位外流以及在外地讀書的港將，而預料這將是港隊新帥韋斯活的正式領軍比賽。
港隊在早前的國際賽期，到大洋洲參與斐濟的三角賽，當中港隊以1勝1和的成績，獲得賽事的冠軍。然而兩場比賽，在上月才獲委任的主帥韋斯活沒有直接指導，而只在場邊觀看球員表現。而港隊為爭取更多排名分數，下月的國際賽期亦先約了在歐洲被視為魚腩的列支敦士登，以及會回到主場對柬埔寨。
足總今日公布51人的初選名單，當中包括在中超效力的5位球員，效力浙江隊的梁諾恆更是重回港隊大軍名單。其他的還有轉到泰國乙組落班的趙正宇，以及在英國讀書的曾以行和在英國青年軍效力的杜俊暉。今季重返職業聯賽的曾錦濤，還有南區的陳潤潼同樣也獲得徵召。港隊下月10日會到訪歐洲與列支敦士登友賽，15日就會在主場對柬埔寨，預料會成為韋斯活首次親自領軍出戰。
香港隊51人初選名單：
門將：龐焯熙（均業北區）、葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）
後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖、黃梓浩（東方）、勞烈斯（廣西平果哈嘹）、費蘭度、艾里奧、林樂勤、羅梓駿、鐘樂安（傑志）、陳潤潼（冠忠南區）、曾錦濤（九龍城）、周子謙、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、杜國樑（南京城市）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（蘇州東吳）、余煒廉（無鍚吳鈎）、徐宏傑（雲南玉昆）、梁諾恆（浙江隊）、曾以行
中場：趙正宇（BFB Pattaya City）、林衍廷、余在言（東方）、鄭展龍、顏卓彬、趙聡悟、陳俊樂（傑志）、顏樂楓、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：劉智樂（標準流浪）、馬希偉、吳宇曦、黃皓雋（東方）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、張憙延、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）、杜俊暉