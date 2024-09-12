香港代表隊公布作客列支敦士登51人初選名單

在月初於南太平洋島國斐濟，舉行的三角賽奪標而回的香港代表隊。下個月會轉戰歐洲，與列支敦士登進行友誼賽。港隊在今日公布51人的初選名單，當中包括多位外流以及在外地讀書的港將，而預料這將是港隊新帥韋斯活的正式領軍比賽。

港隊在早前的國際賽期，到大洋洲參與斐濟的三角賽，當中港隊以1勝1和的成績，獲得賽事的冠軍。然而兩場比賽，在上月才獲委任的主帥韋斯活沒有直接指導，而只在場邊觀看球員表現。而港隊為爭取更多排名分數，下月的國際賽期亦先約了在歐洲被視為魚腩的列支敦士登，以及會回到主場對柬埔寨。