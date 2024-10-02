香港代表隊公布友賽列支敦士登名單　首度作客歐洲爭排名

香港足球代表隊下星期會作客歐洲，作出首次在歐洲的比賽，與列支敦士登進行友誼賽。而港隊今日（2日）公布23人的大軍名單，上次首度入選及取得上陣的18歲小將吳宇曦繼續列入名單，而5名在內地聯賽效力球員亦繼續獲得徵召。
足總在今日公布作客列支敦士登及之後主場鬥柬埔寨的23人代表名單。當中今季在聯賽仍有表現的東方小將吳宇曦繼續入選，而今季加開盟大埔的尼高拉斯，也在獲得特區護照後首次入選。至於外流球員方面，4名在中超球會效力的安永佳、孫銘謙、茹子楠、陳晉一，以及中甲的周緣德繼續入選，而在德國第5級聯賽效力的米高亦在陣容之內。今次將是新任港隊主帥的韋斯活的首次正式領軍，而港隊目標仍是爭取世界排名的積分。
香港隊會在下周一凌晨出發前往瑞士的蘇黎世，之後再轉到鄰國的列支敦士登。據報已有數百包括香港及在外地的港隊球迷會到場支持香港隊的首次歐洲外訪賽事。目前列支敦士登在世界排名203，是歐洲尾二的球隊，僅高於聖馬力諾。在上月的歐洲國家聯賽最低級的D聯賽，他們不敵聖馬力諾，讓對方取得史上首次非友賽的勝利，而之後也僅與直布羅陀打成平手。列支敦士登雖然沒有國內聯賽，不過他們的7支球會都參與瑞士聯賽，當中以華杜斯是瑞士頂級聯賽與次級聯賽間的「升降機」。
香港代表隊23人名單：
門將：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：孫銘謙（滄州雄獅）、周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、周子謙（理文）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）
中場：林衍廷、余在言（東方）、顏卓彬、陳俊樂（傑志）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：吳宇曦（東方）、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）