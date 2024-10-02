香港代表隊公布友賽列支敦士登名單　首度作客歐洲爭排名

香港足球代表隊下星期會作客歐洲，作出首次在歐洲的比賽，與列支敦士登進行友誼賽。而港隊今日（2日）公布23人的大軍名單，上次首度入選及取得上陣的18歲小將吳宇曦繼續列入名單，而5名在內地聯賽效力球員亦繼續獲得徵召。

足總在今日公布作客列支敦士登及之後主場鬥柬埔寨的23人代表名單。當中今季在聯賽仍有表現的東方小將吳宇曦繼續入選，而今季加開盟大埔的尼高拉斯，也在獲得特區護照後首次入選。至於外流球員方面，4名在中超球會效力的安永佳、孫銘謙、茹子楠、陳晉一，以及中甲的周緣德繼續入選，而在德國第5級聯賽效力的米高亦在陣容之內。今次將是新任港隊主帥的韋斯活的首次正式領軍，而港隊目標仍是爭取世界排名的積分。