香港代表隊大球場擺陣鬥菲律賓　力保世界排名（更新安排及附直播連結）

【11月14日凌晨12am更新】足總宣布，若開賽前5小時即下午3時，8號風球仍然生效，比賽將延期至周五（15日）晚上8時進行，若天文台預早公布會在比賽前取消8號風球，足總將視乎情況考慮讓比賽如常舉行。

雖然受到颱風桃芝的影響，天氣仍然不穩定。不過香港代表隊周四（14日）仍會在大球場迎戰菲律賓，這將是香港隊爭取世界排名分數為亞洲盃外圍賽的重要一戰，因為港隊需要保持第二檔次必須與新加坡競爭，故面對排名比香港高的菲律賓取勝，會對港隊有很大幫助。

對手的菲律賓雖然歷史上對香港輸多贏少，10次對賽輸了8次，但是在2011年及2013年的兩次最近對壘，菲律賓保持不敗，當中2013年更在旺角大球場作客擊敗過香港。菲律賓近年徵召不少在歐美長大，具備菲律賓血統的海外球員效力。而不少這些歐美球員最後也到泰國聯賽落班，在今次徵召中，菲律賓有多達7名球員在泰國效力，相反在菲律賓效力僅得3人，當中2人是門將。而菲律賓隊中，以目前效力瑞士草蜢的甘柏達（Michael Kempter）及在德甲波琴效力的前鋒賀治文（Gerrit Holtmann）水平最高，二人代表菲律賓前也分別是瑞士及德國的青年隊代表。