香港代表隊大球場擺陣鬥菲律賓　力保世界排名（更新安排及附直播連結）

【11月14日凌晨12am更新】足總宣布，若開賽前5小時即下午3時，8號風球仍然生效，比賽將延期至周五（15日）晚上8時進行，若天文台預早公布會在比賽前取消8號風球，足總將視乎情況考慮讓比賽如常舉行。
雖然受到颱風桃芝的影響，天氣仍然不穩定。不過香港代表隊周四（14日）仍會在大球場迎戰菲律賓，這將是香港隊爭取世界排名分數為亞洲盃外圍賽的重要一戰，因為港隊需要保持第二檔次必須與新加坡競爭，故面對排名比香港高的菲律賓取勝，會對港隊有很大幫助。
（港台電視32台周四晚8時直播）
根據亞洲足協（AFC）早前的公布，在明年舉行的亞洲盃外圍賽第三圈的分組賽，會在12月9日進行，故本月的國際賽期將是各隊爭取排名分數的最後機會。目前香港在24支合資格球隊中排名第12，正好處於第2檔次的末席，與第13位的新加坡相差不足7分的排名分，因此需要在這兩場國際賽保住優勢。港隊早前宣布，因為茹子楠及伍瑋謙的受傷，由徐宏傑及陳嘉豪代替，球隊亦特別徵召，今季未有在傑志一隊上陣的19歲前鋒馬斐，原因是這位香港青年代表在U20的比賽有水準演出。
對手的菲律賓雖然歷史上對香港輸多贏少，10次對賽輸了8次，但是在2011年及2013年的兩次最近對壘，菲律賓保持不敗，當中2013年更在旺角大球場作客擊敗過香港。菲律賓近年徵召不少在歐美長大，具備菲律賓血統的海外球員效力。而不少這些歐美球員最後也到泰國聯賽落班，在今次徵召中，菲律賓有多達7名球員在泰國效力，相反在菲律賓效力僅得3人，當中2人是門將。而菲律賓隊中，以目前效力瑞士草蜢的甘柏達（Michael Kempter）及在德甲波琴效力的前鋒賀治文（Gerrit Holtmann）水平最高，二人代表菲律賓前也分別是瑞士及德國的青年隊代表。