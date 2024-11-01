香港代表隊11月兩場友賽門票　今起網上發售

香港足總公布，本月進行的兩場國際友誼賽的門票，在今午（1日）3時起在網上發售。門票正價為150元，而特惠票40元。這是港隊在10月兩場友賽後的最新國際賽事。
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足總在日前原定公布門票在周四（10月31日）發售，不過昨日突然改變宣布推遲一日至今午3時起發售，兩場比賽分別會是香港隊對菲律賓以及對非洲球隊的毛里裘斯。菲律賓目前世界排名145位，比香港的158位為高。菲律賓上月參與泰國的國王盃賽事，當中不敵泰國但是擊敗了塔吉克，球隊自從十多年前徵召海外的菲律賓裔球員後，近年有不少菲裔球員加入，當中包括效力德甲波琴前鋒賀治文（Gerrit Holtmann），以及原為瑞士青年隊的守將甘柏達（Michael Kempter）。
至於毛里裘斯是將是首次訪港，也是香港隊罕有與非洲國家隊交手。毛里裘斯目前世界排名178，比香港低20位。這支非洲國家隊近期頻與亞洲代表友賽，在9月是參與印度舉行的賽事，與印度賽和及不敵0:2敘利亞。毛里裘斯球員多在當地效力，或是在鄰近法國的海外屬土留尼旺踢球，而他們與香港交手後會轉到東帝汶進行另一場友賽。港隊目前在亞洲盃外圍賽第3圈仍屬第2級種子，要避免對上其他強隊需要保持或提升排名，以爭取打入2027年亞洲盃決賽周。