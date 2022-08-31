香港傑出運動員選舉 何詩蓓張家朗當選星中之星 (附得獎名單)

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日(31日)在香港會議展覽中心舉行，多位本港運動員均盛裝出席。獎項方面，代表得票最高的「星中之星」大獎，結果由東京奧運男子花劍金牌得主張家朗，以及女子200米自由游世界紀錄保持者何詩蓓雙雙當選。

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」原定2月22日舉行，然而因疫情關係，結果延至今日才舉行。今屆選舉有別於以往，會將原本的「香港傑出運動員」，分拆成「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」，而票數最高的運動員，則會當選「星中之星」。此外，今晚還會頒發「最佳運動隊伍」及「最佳運動組合」兩項大獎。 得獎名單： 最佳運動組合：羽毛球混雙 (鄧俊文/謝影雪)、殘疾人士硬地滾球CB4雙打隊伍、乒乓球女子隊 (杜凱琹/蘇慧音/李皓晴) 最佳運動隊伍：七人欖球隊 傑出女運動員：江旻憓(劍擊)、劉慕裳(空手道)、杜凱琹(乒乓球)、李慧詩(單車)、何詩蓓(游泳) 傑出男運動員：朱文佳(傷殘羽毛球)、劉知名(空手道)、黃鎮廷(乒乓球)、石偉雄(體操)、張家朗(劍擊) 星中之星傑出女運動員：何詩蓓(游泳) 星中之星傑出男運動員：張家朗(劍擊)

各得獎運動員上台領獎一刻

何詩蓓曬奧運紋身 李慧詩散發少女氣息 今日下午約5時，多位本港運動員陸續現身會場，包括東京奧運獎牌得主何詩蓓、李慧詩、張家朗、杜凱琹、蘇慧音及李皓晴等，其中身穿黑色吊帶連身裙現身的何詩蓓，展露背部的奧運標誌紋身，十分搶鏡。至於李慧詩亦不輸蝕，以一襲白色通花背心裙示人，散發淡淡少女氣息，與她在單車賽場上的勇猛形象，形成強烈對比。. 即睇何詩蓓及李慧詩造型