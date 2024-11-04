香港冰球總會首辦U17聯賽盃　培育港將備戰明年U18世錦賽

冰球總會首辦U17聯賽盃 助香港備戰明年U18世錦賽

中國香港冰球總會今年首次舉辦「中國香港冰球總會聯賽盃 - 17歲以下組別」（下稱U17聯賽盃）賽事，讓更多有潛質的青少年冰球員有舞台一展所長，亦有助港隊培育更多代表隊成員，以參加明年舉行的世界錦標賽（18歲以下組別）。 第一屆U17聯賽盃有6支隊伍角逐，分別是Gold Club、Hong Kong Typhoons、SWOT Hockey、KPK Hockey、Challenge Sport Association及Greater Bay Lions，賽事分三循環聯賽進行，以5對5（5名球員加上一名門將）形式競逐，每場比賽分上下半場各20分鐘，勝出2分，賽和各得1分，落敗則0分，每隊戰罷15場常規賽後，最佳成績前4名躋身季後賽4強，第5及第6名則進行名次賽；季後賽以淘汰賽形式上演，最後決出冠亞季軍，另外賽事亦設最有價值球員（MVP）、最佳前鋒、最佳後衛及最佳門將等獎項。

今屆賽事在九龍灣Mega Ice上演，並已於10月26日揭開戰幔，逢周六比賽，直至明年4月5日舉行最後一場常規賽，然後緊接便上演季後賽，並在4月19日舉行季軍戰及決賽。賽事將於中國香港冰球總會YouTube頻道直播。 周柏豪盼子女有機會接觸冰球 藝人周柏豪在開球禮上亦透露，希望自己的孩子將來能參與冰球運動，「最初有朋友的兒子打冰球，還越打越好，後來更入了港隊，我便開始留意這運動，發覺冰球非常有趣。我女兒早前已學習溜冰，3歲的兒子剛剛也開始學溜冰，希望他們將來都有機會接觸冰球運動」，他又表示，今次冰球總會舉辦U17聯賽十分好，一來參加比賽對青少年來說也是追尋夢想的機會，二來因為這年齡階段在青少年的成長上是非常重要的。

中國香港冰球總會主席陳恩永提到主辦今次賽事的目的：「過去的比賽是以個人名義參賽再分組，但今次最特別是首次以球會形式比賽，我們鼓勵球員各自參加球會的訓練，從而更專業地提升整體技術水平。然後，當我們去選拔參加U18世錦賽港隊成員時，就比較容易挑選到高水平的選手。」 U19世界錦標賽 香港隊與東道主墨西哥同組 世界錦標賽 - 18歲以下組於明年3月2至8日在墨西哥首都墨西哥城舉行，港隊參加的是第三組別A組賽事，同組對手有東道主墨西哥、以色列、土耳其、冰島及新西蘭。U18港隊早前於南非開普敦完成2024國際冰球總會（IIHF）世界男子U18冰球錦標賽第三組別B組的3場賽事，取得2勝1負，最終憑較佳的得失球首次贏得金牌，並因此獲得升上A組的資格。