香港冰球錦標賽｜U18港隊男女均奪冠　強勢迎戰3月世錦賽

中國香港冰球總會（冰總）於12月30日起主辦「2025-2026年度香港冰球錦標賽」，經過一連3天的激烈賽事，男、女U18港隊分別贏得冠軍，為今年3月起由香港主辦的2026世界冰球錦標賽，注下強心針。

冰總今次賽事邀請了中華台北、菲律賓及泰國等地區的U18男、女子隊伍，與中國香港U18冰球隊角逐，以備戰今年的世錦賽；因此決賽特別移師到世錦賽場地愉景灣上演，讓總會和球員可以提前適應比賽場地及實際運作。

互射點球5：4擊敗對手

今次兩支U18港隊都取得良好成績，男隊在首階段循環賽3戰全勝，分別以10：1大破泰國、7：3擊敗菲律賓及9：3輕取中華台北，以首號種子躋身決賽再次面對中華台北。決賽60分鐘法定時