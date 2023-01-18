香港四徑2023年三十晚上演︱25高手挑戰298公里極限

第12屆香港四徑（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，簡稱HK4TUC）是一項比痴線更痴線的挑戰極限跑山活動，由德國跑手達人Andre Blumberg創辦。他邀請跑山界好手逆走香港四大行山徑，是沒有獎品的自我挑戰。今屆香港四徑在1月20日年三十晚6時15分起步，25名山界勇者，5女20男喪跑298公里，超越身體、精神、意志等極限。 文︰山全部都係山

黃浩聰張敏怡去年齊破紀錄 黃浩聰在2022年以46小時55分15分成為紀錄保持者，而女子紀錄同為2022刷新，由張敏怡以57小時53分43秒完成，二人今屆沒有參戰。今屆改至晚上開始，或要令跑手捱夜時間更長。以過往慣例，60小時內完成稱為完成者Finisher，72小時內稱為生還者Survivor 。