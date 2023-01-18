香港四徑2023年三十晚上演︱25高手挑戰298公里極限

第12屆香港四徑（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，簡稱HK4TUC）是一項比痴線更痴線的挑戰極限跑山活動，由德國跑手達人Andre Blumberg創辦。他邀請跑山界好手逆走香港四大行山徑，是沒有獎品的自我挑戰。今屆香港四徑在1月20日年三十晚6時15分起步，25名山界勇者，5女20男喪跑298公里，超越身體、精神、意志等極限。
62歲陳國強參加
香港四徑（HK4TUC）為逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78分里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里）約298公里，海拔爬升逾14500米。當中距離不計算完成港島徑後，由山頂凌霄閣跑到中環碼頭乘船到梅窩一段。今屆有5女20男參與，當中焦點跑手當數62歲的陳國強。KK在2022年8月的171公里UTMB以37小時19分48秒完成，1月初出文指已完成備戰，進入收腳時段。
禁行山杖禁聽歌
雖然不設獎金獎品，今主辦單位對參加者限制比一般山賽更嚴格。選手需要自我補給，不設官方補給（山徑交接時接受外人補給）、禁用行山杖、禁聽歌、禁非選手陪跑。天氣方面，天文台預計1月21日（年三十）至1月24日（年初三）大致13至21度，多雲及有一兩陣微雨，然而晚上氣溫下降，吹東北風3至5級。
香港四徑實時追蹤連結︰https://live.dottrack.asia/23hk4tuc/
黃浩聰張敏怡去年齊破紀錄
黃浩聰在2022年以46小時55分15分成為紀錄保持者，而女子紀錄同為2022刷新，由張敏怡以57小時53分43秒完成，二人今屆沒有參戰。今屆改至晚上開始，或要令跑手捱夜時間更長。以過往慣例，60小時內完成稱為完成者Finisher，72小時內稱為生還者Survivor 。
HK4TUC香港四徑2023選手名單：
Chamelia Suhra（印尼）、李麗婷Milk Li Lai Ting（香港）、孫曉青Sandy Xiaoqing Sun（中國）、謝芷蕙 Karen Tse Tze Wai（香港）、梁康翹 Kimmy Leung Hong Kiu（香港）、Mayank Vaid（印度）、Nugo Yamanath Limbu（尼泊爾）、Kurt Lynn（新西蘭）、Kenneth Chan Wai Tik（香港）、余朗齊Yu Long Chai Harrods（香港）、楊永健Yeung Wing Kent（香港）、黃家傑Wong Ka Kit（香港）、傅展平Elvis Fu Chin Ping（香港）、Michael H Gay（美國）、蔣仲威Chiang Chung Wei（香港）、張祺豐Kevin Cheung Kei Fung （香港）、Steven Ong（馬來西亞）、鄭世傑Alger Cheng Sai Kit （香港）、陳國強Chan Kwok Keung （香港）、Saranyabhong Singhakrittaya ศรัณยพงศ์ สิงห์กฤตยา（泰國）、Elliot Froidevaux（瑞士）、Trevor Meding（加拿大）、Ryan Whelan（英國）、井原知一Tomokazu Ihara （日本）、Phairat Varasin（泰國）