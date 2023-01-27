香港四徑2023︱62歲陳國強70小時內生還 籲勿被年齡枷鎖困住

香港四徑2023（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，HK4TUC）在初三完滿結束，日本跑手井原知一首先親吻梅窩碼頭郵筒，而今屆焦點62歲的陳國強KK以69小時43分完成，他今天在社交媒體感謝媽媽、太太、教室團隊、大會及攝影師等支持，更希望借此告訴所有人唔好俾年齡枷鎖困住自己。

香港四徑（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，HK4TUC）是一項比痴線更痴線的挑戰極限跑山活動，由德國跑手達人Andre Blumberg創辦。他邀請跑山界好手逆走香港四大行山徑，香港四徑（HK4TUC）為逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78分里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里）約298公里，海拔爬升逾14500米。HK4TUC沒有獎品的自我挑戰。今屆有5女20男參與，當中有15人完成。

井原知一鳳凰徑後上

尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu領放三條徑，即使完成港島徑後忘記由山頂凌霄閣跑到中環碼頭需要重跑後，在鳳凰徑仍領前。然而他及後失溫，令日本的井原知一後來居上，以54小時2分36秒成為今屆最快完成四徑的人。Nugo、英格蘭的Ryan Whelan、香港的黃家傑在同一晚先後完成。