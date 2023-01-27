香港四徑2023︱62歲陳國強70小時內生還 籲勿被年齡枷鎖困住

香港四徑2023（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，HK4TUC）在初三完滿結束，日本跑手井原知一首先親吻梅窩碼頭郵筒，而今屆焦點62歲的陳國強KK以69小時43分完成，他今天在社交媒體感謝媽媽、太太、教室團隊、大會及攝影師等支持，更希望借此告訴所有人唔好俾年齡枷鎖困住自己。
香港四徑（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，HK4TUC）是一項比痴線更痴線的挑戰極限跑山活動，由德國跑手達人Andre Blumberg創辦。他邀請跑山界好手逆走香港四大行山徑，香港四徑（HK4TUC）為逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78分里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里）約298公里，海拔爬升逾14500米。HK4TUC沒有獎品的自我挑戰。今屆有5女20男參與，當中有15人完成。
井原知一鳳凰徑後上
尼泊爾的Nugo Yamanath Limbu領放三條徑，即使完成港島徑後忘記由山頂凌霄閣跑到中環碼頭需要重跑後，在鳳凰徑仍領前。然而他及後失溫，令日本的井原知一後來居上，以54小時2分36秒成為今屆最快完成四徑的人。Nugo、英格蘭的Ryan Whelan、香港的黃家傑在同一晚先後完成。
陳國強69小時43分完成
62歲陳國強KK首度參加四徑，以安全至上的步速推進，以69小時43分10秒完成。陳國強今天於Facebook及IG感謝大家，包括媽媽、太太、教室團隊、主辦的Andre Blumberg和攝影師。KK並指6943正是自己以前在消防處的編號，非常巧合。陳國強最後呼籲登六人士︰「唔好俾年齢枷鎖困住自己、只要大家身體健康，保持一顆有鬥志嘅心、都可以體驗新奇嘅旅程。」
兩將彰顯體育精神
大會賽後讚揚瑞士跑手Elliot Froidevaux和井原知一，前者雖然未能完成賽事，但路上協助視力出問題的跑手渡過濕滑的路徑，以免同行跑手受傷。而井原知一在大東山把自己的外套借予尼泊爾跑手Nugo Yamanath Limbu，令後者不致在強烈季候風下嚴重失溫及完成比賽，兩者彰顯至高無上的體育精神。