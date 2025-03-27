香港國際七人欖球賽｜啟德體育園引大型廢物分解系統 年處理逾200噸廚餘廢紙

啟德體育園(體育園)為打造環保低碳的賽事活動場地，引進大型廢物分解系統，並將在今屆國泰/滙豐香港國際七人欖球賽(七欖)期間投入運作，該系統每年可將逾200噸的廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥，預計近85%的固體廢物經處理後將直接蒸發成水蒸汽；體育園冀藉此減少大型活動期間所產生的廢物棄置量，推動香港綠色體育發展。

體育園指園區除提供大型垃圾分類和回收箱，落實物盡其用及循環再用的「三用原則」外；全新的微生物技術分解系統，處理活動期間收集的廚餘、紙杯及其他紙製容器，經過加熱、攪拌以及除臭除菌等程序，預計每日最多可將近600公斤廢物，轉化為100公斤堆肥，其餘部分則轉化為蒸汽排放，顯著減少活動期間產生的廢物。