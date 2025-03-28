香港國際七人欖球賽今日（28日）起在啟德體育園舉行，作為該全新場館首項大型體育盛事，今屆賽事雲集全球30支頂尖隊伍，將一連三日（28至30日）上演72場激戰，預計每日吸引逾五萬名觀眾入場。

國泰/滙豐香港國際七人欖球賽 2025 直播 2025年七欖3月28至30日上演，無法親臨現場的球迷可透過翡翠台、明珠台或TVB YouTube頻道觀看免費直播。 無綫電視直播連結 TVB YouTube頻道

哪些隊伍會參加國泰/滙豐香港國際七人欖球賽？ 男子SVNS系列賽： 新西蘭、阿根廷、澳洲、加拿大、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、肯雅、西班牙、南非、烏拉圭及美國。 女子SVNS系列賽： 新西蘭、澳洲、巴西、加拿大、中國、斐濟、法國、英國、愛爾蘭、日本、西班牙及美國。 Melrose銀劍賽 中國香港代表隊將出戰Melrose銀劍賽。 3月28日（星期五） 18：22 女子小組賽 香港VS哈薩克 19：07 男子小組賽 香港VS中國 3月29日（星期六） 14：06 女子小組賽 香港VS泰國 15：06 男子小組賽 香港VS日本 3月30日（星期日） 10：00 女子小組賽 哈薩克VS泰國 10：23 男子小組賽 中國VS日本 15：47 女子決賽 小組首名VS小組次名 16：16 男子決賽 小組首名VS小組次名

啟德主場館禁帶物品 欖總公布，所有觀眾在進入活動場地前必須接受安全檢查，而啟德主場館不得攜帶以下物品及進行以下活動： 禁止在指定吸煙區以外吸煙或點燃香煙、雪茄、煙斗、明火或電子煙。 除嬰兒食品、藥物以及啟德體育園有限公司經營或授權的食品和飲品外，禁止攜帶外來食品和飲料。 以下物品禁止攜帶入場(部分)： ​​​ 塑膠、玻璃、金屬容器、罐裝和瓶子飲料或食品(嬰兒食品、藥物除外)

激光筆或指示器

充氣輕於空氣的物品(如氦氣球)

任何球類

無人機、遙控飛行裝置或風箏

尺寸超過35厘米×20厘米×30厘米、無法放置於座位下的手提袋

長度超過35厘米的雨傘和自拍棒

禁止使用未經授權的喇叭、哨子、牛鈴或其他揚聲設備

根據中華人民共和國香港特別行政區法律禁止的物品