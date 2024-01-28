香港大球場改建｜掃桿埔見證香港足球興衰 七人欖球札根多年

香港政府計劃改建香港大球場，料由40,000個座位減至9,000個，。在事成後，每年在香港大球場舉行的省港盃、賀歲盃足球賽、外隊訪港，國際七人欖球賽，都可能會另覓場地。肯定的是，難再看到萬人逼爆掃桿埔及香港大球場的場面。
文章出處：「當代中國」網站
香港大球場歷史
位於銅鑼灣掃桿埔的香港大球場，前身是政府大球場，鄰近跑馬地馬場。1918年馬場發生嚴重火災，逾600人死亡，當時死難者遺體曾葬於掃桿埔，之後遷移。1952年，港府興建政府大球場，1955年12月3日政府大球場正式啟用，提供28,000個座位，成為香港主要體育場地。當日開幕禮後隨即進行了一場足球表演賽，由港聯對東非鐵路隊，獲萬多名觀眾捧場。
隨着當時大批移民抵港，香港人口激增，當局有見政府大球場的座位不敷應用，在1990年代初翻新。1994年重啟的大球場，成為符合國際標準的足球場，可容納40,000名觀眾，是香港最大的戶外場地；亦重新命名為香港大球場。
香港大球場 省港盃賀歲盃輪流上演
一直以來，香港大球場是香港足球賽事的主要場地，見證過60、70年代香港足球壇興旺的輝煌歲月。當時每逢舉行足球賽事，香港大球場都座無虛席，曾創造過不少入座紀錄。之後香港球壇遇上投資者卻步、假波事件、球員接班等問題，入場觀眾漸減。
每年的省港盃足球賽，都在香港大球場舉行。1978年改革開放，1979年起香港隊和廣東省於每年農曆新年前後進行對賽，藉此促進兩地的交流。還有每年本地球壇盛事的賀歲盃，會邀請外國足球隊伍來港作賽，成為賀歲慶祝節目之一。而英超挑戰盃的李海強翌死利物浦門將卡臣、南華亞協盃4強逼爆大球場、陳肇麒妙射攻破熱刺大門、東亞運決賽香港互射十二碼擊敗日本，都是在香港大球場發生。
香港大球場 七人欖球賽盛薈
除了足球賽，香港大球場亦是80年代起的香港國際七人欖球賽舉辦場地，每年3至4月都會很多世界各地的欖球隊來港參與賽事，因而吸引不少欖球迷齊集香港大球場觀賽，場面十分熱鬧。還有不少大型活動亦選址香港大球場，好像中國太空人訪港的大匯演、中國隊運動員訪港的匯演活動，以及大型慈善或宗教活動等。
那些年作客香港大球場的球王
阿根廷球王美斯（Lionel Messi）夥同國際邁亞密的隊友在香港大球場獻技對港聯，門票在1小時左右全數售罄，可見這名世界盃冠軍得主在香港深受足球迷歡迎。
世界級球星訪香港不是新鮮事，歷年香港曾經接待包括已故巴西球王比利（Pele）、阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）、法國球王施丹（Zinedine Zidane）；還有巴西傳奇前鋒朗拿度（Ronaldo）等，一起回顧他們在香港的經典時刻！
超過60年歷史的香港大球場，陪伴着香港人經歷城市面貌的不斷變遷，默默地為大眾提供不同的運動、娛樂和宗教活動。數年後，香港大球場將會換上新貌，提供的座位大幅縮減，但會重設400米跑道，並開放給市民跑步和進行足球、欖球和田徑活動等；期待它以更親民的姿態與港人一起成長。
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