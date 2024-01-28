熱門搜尋:
美斯訪香港 機管局債券 保暖方法 垃圾徵費 Twins演唱會2024 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 流感 日本地震 姜濤 恒生指數 日圓匯率 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-01-28 06:00:00

香港大球場改建｜掃桿埔見證香港足球興衰 七人欖球札根多年

分享：
香港大球場改建｜七人欖球札根掃桿埔多年 見證香港足球興衰

香港大球場改建｜七人欖球札根掃桿埔多年 見證香港足球興衰

香港政府計劃改建香港大球場，料由40,000個座位減至9,000個，。在事成後，每年在香港大球場舉行的省港盃、賀歲盃足球賽、外隊訪港，國際七人欖球賽，都可能會另覓場地。肯定的是，難再看到萬人逼爆掃桿埔及香港大球場的場面。

文章出處：「當代中國」網站

香港大球場歷史

位於銅鑼灣掃桿埔的香港大球場，前身是政府大球場，鄰近跑馬地馬場。1918年馬場發生嚴重火災，逾600人死亡，當時死難者遺體曾葬於掃桿埔，之後遷移。1952年，港府興建政府大球場，1955年12月3日政府大球場正式啟用，提供28,000個座位，成為香港主要體育場地。當日開幕禮後隨即進行了一場足球表演賽，由港聯對東非鐵路隊，獲萬多名觀眾捧場。

隨着當時大批移民抵港，香港人口激增，當局有見政府大球場的座位不敷應用，在1990年代初翻新。1994年重啟的大球場，成為符合國際標準的足球場，可容納40,000名觀眾，是香港最大的戶外場地；亦重新命名為香港大球場。

 

香港大球場曾經歷翻新重建，四周面貌和景觀出現不少變化。上圖估計是1960年代，下圖是千禧年後的面貌。（圖片來源：香港舊照片FB／Leung Wing Hin） 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日 姚錦成 大球場 七欖第三日

香港大球場 省港盃賀歲盃輪流上演

一直以來，香港大球場是香港足球賽事的主要場地，見證過60、70年代香港足球壇興旺的輝煌歲月。當時每逢舉行足球賽事，香港大球場都座無虛席，曾創造過不少入座紀錄。之後香港球壇遇上投資者卻步、假波事件、球員接班等問題，入場觀眾漸減。

每年的省港盃足球賽，都在香港大球場舉行。1978年改革開放，1979年起香港隊和廣東省於每年農曆新年前後進行對賽，藉此促進兩地的交流。還有每年本地球壇盛事的賀歲盃，會邀請外國足球隊伍來港作賽，成為賀歲慶祝節目之一。而英超挑戰盃的李海強翌死利物浦門將卡臣、南華亞協盃4強逼爆大球場、陳肇麒妙射攻破熱刺大門、東亞運決賽香港互射十二碼擊敗日本，都是在香港大球場發生。

2019年香港足球隊在香港大球場4球破廣東，兩回合反勝5比2衛冕錦標，這亦是港足在省港盃歷來的最大勝仗。(攝影：黃文山) 陳俊樂禁區頂破網，港隊領先2比0。(李睿哲攝) 香港足球隊常以香港大球場為主場。 2018年第40屆省港盃足球賽，首回合在香港大球場上演，香港隊以二比零先贏一仗。之後廣東隊在第二回會贏回二球，最後兩隊互射12碼，港隊獲勝。（網上圖片） 香港大球場 2026年世界盃暨2027年亞洲盃外圍賽中國香港對不丹 香港大球場 2026年世界盃暨2027年亞洲盃外圍賽中國香港對不丹 香港大球場 2026年世界盃暨2027年亞洲盃外圍賽中國香港對不丹 政府擬改建香港大球場，建議由4萬座位大縮水至約9,000個。 康文署建議將香港大球場的座位數目減至不足一萬。(資料圖片) 香港大球場擬大減近8成座位。(資料圖片) 香港國際七人欖球賽一連3日在香港大球場上演。(資料圖片／陳奕釗攝)

香港大球場 七人欖球賽盛薈

除了足球賽，香港大球場亦是80年代起的香港國際七人欖球賽舉辦場地，每年3至4月都會很多世界各地的欖球隊來港參與賽事，因而吸引不少欖球迷齊集香港大球場觀賽，場面十分熱鬧。還有不少大型活動亦選址香港大球場，好像中國太空人訪港的大匯演、中國隊運動員訪港的匯演活動，以及大型慈善或宗教活動等。

Ad Block
銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 女子決賽 新西蘭對澳洲賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 男子決賽 新西蘭對斐濟賽事 每年香港大球場舉行香港國際七人欖球賽，草地上球員落力拼搏比賽，場邊的球迷則悉心裝扮，有如嘉年華。（圖片來源：視覺中國） 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 女子決賽 新西蘭對澳洲賽事 每年3至4月，在香港大球場都會上演香港國際七人欖球賽。（圖片來源：康樂及文化事務署官方網站） 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 法國對英國賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 女子斐濟對英國賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 男子決賽 新西蘭對斐濟賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 男子決賽 新西蘭對斐濟賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 男子決賽 新西蘭對斐濟賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 香港對加拿大賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 香港對澳洲及香港對肯亞賽事 銅鑼灣 香港大球場 香港七人欖球賽 七欖 香港對澳洲及香港對肯亞賽事 香港大球場 七欖 第一天賽事 程鼎一 鄧炳強 鄭欣宜 香港大球場 七欖 第一天賽事 程鼎一 鄧炳強 鄭欣宜

那些年作客香港大球場的球王

阿根廷球王美斯（Lionel Messi）夥同國際邁亞密的隊友在香港大球場獻技對港聯，門票在1小時左右全數售罄，可見這名世界盃冠軍得主在香港深受足球迷歡迎。

世界級球星訪香港不是新鮮事，歷年香港曾經接待包括已故巴西球王比利（Pele）、阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）、法國球王施丹（Zinedine Zidane）；還有巴西傳奇前鋒朗拿度（Ronaldo）等，一起回顧他們在香港的經典時刻！

香港大球場改建｜七人欖球札根掃桿埔多年 見證香港足球興衰 美斯訪香港｜比利、馬勒當拿、施丹 盤點那些年作客香港大球場的球王 皇家馬德里2003年到訪香港，碧咸、朗拿度、卡路士等球星在香港大球場亮相。 皇家馬德里2003年到訪香港，碧咸、朗拿度、卡路士等球星在香港大球場亮相。 2003年法國球王施丹在香港大球場獻技，星味十足。 2014年美斯以後備身份入替踢了30分鐘，每次觸球都惹來香港大球場全場關注。（圖片來源：Getty） 美斯2014年帶領阿根廷以7︰0大勝香港足球隊，球王在香港大球場上陣30分鐘。（資料圖片）

超過60年歷史的香港大球場，陪伴着香港人經歷城市面貌的不斷變遷，默默地為大眾提供不同的運動、娛樂和宗教活動。數年後，香港大球場將會換上新貌，提供的座位大幅縮減，但會重設400米跑道，並開放給市民跑步和進行足球、欖球和田徑活動等；期待它以更親民的姿態與港人一起成長。

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受