香港女子壘球隊挑機亞運 劍指死敵韓國

在香港，壘球算不上熱門運動，棒球壘球？很多人傻傻分不清。一向較少認知認同，疫情後練波就更難。「球場封了，去其他地方的話，拎住支球棍又好礙眼。」隊長兼內野游擊手梁芷茵Sherry笑笑：「習慣了，我們摸熟了哪些空地少路人投訴，或者不用壘球、改用羽毛球。」

第一任隊長兼中外野林佩君Yaffa說：「疫情後，大家分小組或在家練體能，看似時間上鬆動靈活了，其實更考驗自律性。」出名嚴厲的教練，就想出了一個簡單但很「魔鬼」的訓練：「教練發現球場旁有條很～長的樓梯，我們就在那兒來回跑，不斷跑足一個小時！」考腳力？更考的是心態和堅持！

事實上，體育競賽，講的無非「堅持」二字。「面對亞運，就算是同一隊人，其實我們每個人的態度都不同。」Yaffa：「我自己以『贏』為目標，心裡面團火燒到好紅，但不能勉強別人也著晒火。我堅持的，是實踐自己對自己的承諾，比賽時能保持穩定、發揮應有的水準。」

再小的習慣， 都是 為亞運付出的最大見證

Sherry同意：「亞運我睇得好大，作為隊長，我希望團隊能贏泰國和韓國，自己做到零失誤、平均每場一支安打；但相比這些指標，我更著眼於自己平日有否盡力。」她首先「戒」了玩IG，「是一種提醒，有時間玩手機不如去郁吓」，另一種提醒，則來自同為運動員的老公！「有時放工好攰，佢會好認真逼我一齊落樓跑步；跑嗰陣我會努力甩開佢，小小競爭，也是互相鞭策。」

而Yaffa則多做了meditation，「我會靜靜地想像自己順利地跑壘或掟接波的畫面。」體能嘛，也只是加了一個小習慣：「就是放工由公司跑回家，不需要太複雜，只要持之以恆，再小的習慣，都是畀自己一個交代，是我為亞運、為壘球付出的見證。」

畢竟，由中學打壘球至今，球場對她們來說，已不止是一片定勝負的黃沙。「現在我們只想專注一件事：用心打好亞運，當每一場比賽都是最後一場，好好享受就好。」