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體育
2024-04-18 16:04:53

香港女球迷長途跋涉18小時赴墨西哥 只為見前曼聯球星「小豆」(有片)

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一名「小豆」的香港女球迷為見偶像一面，特意由香港長途跋涉18小時機程前往墨西哥，終成功與「小豆」見面。

一名「小豆」的香港女球迷為見偶像一面，特意由香港長途跋涉18小時機程前往墨西哥，終成功與「小豆」見面。

35歲的前曼聯射手「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)。當地傳媒報道，一名「小豆」的香港女球迷為見偶像一面，特意由香港長途跋涉18小時機程前往墨西哥，終成功與「小豆」見面，喜極而泣。

一名「小豆」的香港女球迷為見偶像一面，特意由香港長途跋涉18小時機程前往墨西哥，終成功與「小豆」見面。（網上圖片） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「Franky」見到偶像後激動不已，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天」，及後為她簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。（影片截圖） 「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)（資料圖片） 「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)（資料圖片） 35歲的前曼聯射手「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)（資料圖片） 35歲的前曼聯射手「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)（資料圖片） 35歲的前曼聯射手「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernandez）離開歐洲球壇後，現時回歸祖國墨西哥效力青訓球會瓜達拉哈拉(Guadalajara)（資料圖片）

報道指，該名女球迷叫「Franky」，專程從香港飛到墨西哥，並給「小豆」以及其妻子、孩子送上禮物，「Franky」見到偶像後激動不已，喜極而泣，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天(Oh My God)」，及後為她帶來的球衣簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。    

「小豆」出道於瓜達拉哈拉青訓，2010年加盟曼聯，上陣157場攻入59球，期間短暫外借至皇家馬德里，隨後於2015年離開曼聯，輾轉於利華古遜、韋斯咸、西維爾、洛杉磯銀河落班。今年1月，他回歸瓜達拉哈拉，目前為球隊出賽7次打進1球。

 

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