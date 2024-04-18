香港女球迷長途跋涉18小時赴墨西哥 只為見前曼聯球星「小豆」(有片)

報道指，該名女球迷叫「Franky」，專程從香港飛到墨西哥，並給「小豆」以及其妻子、孩子送上禮物，「Franky」見到偶像後激動不已，喜極而泣，當「小豆」得知她來自香港後也驚訝稱「我的天(Oh My God)」，及後為她帶來的球衣簽名及合照，並感謝對方長途跋涉到訪。根據「Franky」自製的打氣卡，她共飛行了13,728公里的距離，耗時18小時。