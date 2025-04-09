香港女足作客友賽沙特阿拉伯　憑兩個靚波擊敗對手

香港男子隊將與曼聯友賽備戰，而香港女足同樣需要為6月舉行的亞洲盃外圍賽進行備戰。港隊在今次作客同組對手的沙特阿拉伯進行友賽，憑效力英格蘭球會打比郡的高栢齡及本地效力的陳綺韾分別射入靚波，以2:1擊敗對手。

女子亞洲盃的外圍賽會在6月底舉行，香港被抽入G組，同組最大勁敵是東南亞的菲律賓，其餘還有柬埔寨及沙特阿拉伯，今次港隊先赴沙特與對手「拍跳」。上半場雖然兩隊未有紀錄，不過在59分鐘，在英格蘭第3級女足聯賽球會打比郡梯隊效力的高栢齡，右路個人推進入禁區，扣過對手後左腳施射，笠過對手門將入遠柱領先。到89分鐘，本地女足勁旅仁足社的陳綺韾中路先避過一個對手，再推過另一位守將，禁區頂抽近柱死角，為港隊拉開兩球。沙特雖然之後補時追回一球，但香港仍贏2:1。