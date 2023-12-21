香港將舉辦全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽總決賽　明年至2026年連續3個賽季舉辦

全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽（E1），將於2024年至2026年，連續3個賽季在香港舉辦總決賽—「E1香港大獎賽」。賽事由文化體育及旅遊局轄下的旅遊事務署，以及旅遊發展局聯合支持。E1香港大獎賽預計吸引數以千計來自世界各地的觀眾來港，親身觀賞電動賽艇在維港標誌性的天際線前飆速比拼。
E1是全世界首個及唯一一項獲國際摩托艇聯合會認可的全電動賽艇錦標賽。是次錦標賽將帶來全新的體驗，亦冀透過以電動科技，打造刺激的水上競賽平台，提升國際對可持續發展的關注。香港是首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽唯一舉辦這項賽事的東亞城市，約10支賽艇隊伍在完成歐洲及中東等6個分站的大獎賽後，將於2024年11月9日至10日雲集香港，參與總決賽。
E1主席兼聯合創辦人Alejandro Agag表示，香港是舉辦E1首3個賽季總決賽的最佳城市之選。他深信香港出色的配套設施以及聯通世界的優勢，將有助提升參賽隊伍及觀眾的整體體驗，為推動E1成為世界級的體育盛事，奠定成功的基礎。
文化體育及旅遊局局長楊潤雄歡迎E1來港舉辦，他表示對香港成爲有關賽事於首3個賽季的總決賽城市，以及首個賽季中唯一的東亞舉辦城市感到自豪，這彰顯香港是國際知名盛事之都及最佳旅遊城市之一的地位。旅發局主席彭耀佳亦熱切期待E1在港舉辦，他表示很開心E1的首季賽事選址以香港作為終站。這場刺激的賽艇競賽將向全球展示香港的活力和引人入勝的天際線。旅發局將把握這次機會，向全球大力推廣，吸引來自世界各地的旅客來港，親身體驗這項獨一無二的體育盛事。
全球共7個分站舉行賽事
首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽將於2024年在全球共7個分站舉行賽事，並將於香港舉辦總決賽，而另外6個舉辦分站賽事的城市分別為吉達（沙特阿拉伯）、威尼斯（意大利）、巴努斯港（西班牙）、日內瓦（瑞士）、摩納哥和鹿特丹（荷蘭）。約10支賽艇隊伍、共20名男、女子賽艇手，將於多個國際著名城市掌舵E1電動賽艇，在狹窄而充滿挑戰的賽道上飛馳競逐。E1隊伍班主包括不少各界名人，例如體育界的Tom Brady、Rafael Nadal、Virat Kohli、Didier Drogba、Sergio Pérez，以及音樂、娛樂界的 Steve Aoki和 Marc Anthony等。