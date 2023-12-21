香港將舉辦全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽總決賽　明年至2026年連續3個賽季舉辦

全球首個UIM E1電動賽艇世界錦標賽（E1），將於2024年至2026年，連續3個賽季在香港舉辦總決賽—「E1香港大獎賽」。賽事由文化體育及旅遊局轄下的旅遊事務署，以及旅遊發展局聯合支持。E1香港大獎賽預計吸引數以千計來自世界各地的觀眾來港，親身觀賞電動賽艇在維港標誌性的天際線前飆速比拼。

E1是全世界首個及唯一一項獲國際摩托艇聯合會認可的全電動賽艇錦標賽。是次錦標賽將帶來全新的體驗，亦冀透過以電動科技，打造刺激的水上競賽平台，提升國際對可持續發展的關注。香港是首季UIM E1電動賽艇世界錦標賽唯一舉辦這項賽事的東亞城市，約10支賽艇隊伍在完成歐洲及中東等6個分站的大獎賽後，將於2024年11月9日至10日雲集香港，參與總決賽。