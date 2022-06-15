香港島行山路線｜紅香爐峰俯瞰維港 戰時爐灶接寶馬山新手適宜

紅香爐峰俯瞰維多利亞港，是觀賞日落的著名行山熱點。不過若選最快捷行山路線，來回30分鐘的簡易路線卻欠一點山林之樂，因此今次由太古出發，鰂魚涌樹木研習徑接英軍二戰遺址戰時爐灶、登金督馳馬徑、寶馬山觀景台行程豐富。不足6公里的距離樹蔭指數極高，上落幅度適合初級及新手上路。文︰山全部都係山

港鐵太古站B出口左轉，於基利路休憩處轉上基利路上斜，此為逆走衛奕信徑2段部份路段。穿過南豐新邨行山天橋後，在康景花園門牌後右轉，有機會見到野豬出沒，無論如何不應餵飼食物予野生動物。登上樓梯及進入大潭郊野公園範圍，旁設太古段石碑。 短程新手行山路線沿途景點1︰戰時爐灶曾為公共飯堂 初段上落不大，順住鰂魚涌樹木研習徑而行。旱廁分叉口右轉，經過木欄杆石橋和水渠，登樓梯經多個Z彎，不久來到一系列戰時爐灶（又稱紅磚灶頭），為英軍在第二次世界大戰前建。連同工作檯及大爐形成公共飯堂，1941年11月24日被列為疏散區，太古寶馬山總結設於林邊屋，入住者每日可享用兩餐，但後來日軍進襲，拘留工作人員及奪走物資。現時紅磚砌成的爐灶內有花又有草，整體結構仍完整。路口右轉，經第二組戰時爐灶後，過巨型山洞及英軍建設的廁所後，接上柏架山道。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程新手行山路線沿途景點2︰寶馬山觀景台看郵輪碼頭 左轉即遇上路口，沿右面衛奕信徑及金督馳馬徑上斜，不太辛苦到送子觀世音。小休一會，再拾級而上。路口兩個方向都可步至寶馬山觀景台，筆者選擇大風坳方向。寶馬山觀景台為全程第一個開揚位，景色比寶馬山山頂更好，維多利亞港近在咫尺，九龍半島的啟德郵輪碼頭、飛鵝山、觀塘、獅子山、紅磡等一一呈現。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

短程新手行山路線沿途景點3︰ 紅香爐峰飽覽維港海景 折返金督馳馬徑後，路況極之平緩，遊人數目明顯增加，一家大細都可應付自如。過古橋後，越過聖貞德中學繼續沿金督馳馬徑而行。今次行山路線重頭戲為紅香爐峰，留意離線地圖，約15分鐘內於沒有路標的爐峰坳右轉。約5至10分鐘登紅香爐峰之路雖短，上落路況較滑，建議穿行山鞋。紅香爐峰空間有限應互相禮讓，減少長期霸佔打卡位。自己垃圾自己帶走，保持環境清潔。 紅香爐峰約228米，為著名日落打卡位置，維多利亞港被香港島及九龍半島兩岸包圍。維港上一葉扁舟，太平山、灣仔會展、銅鑼灣避風塘、尖沙咀的地標不在話下。一眾高樓大廈之中，圓形的勵德邨非常突出，相比房屋更似藝術品。看完維港美景後折返至金督馳馬徑，可在聖貞德中學南面的樓梯過欄杆、或金督馳馬徑落斜於聖貞德以北的小路完結行程，前者較快捷，後者較安全。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

《逃學威龍2》場景作結 走到寶馬山公共運輸交匯處可坐巴士或小巴離開，喜歡周星馳的可到漢基國際學校門外參觀。於《逃學威龍2》中，總督察周星星（周星馳飾）潛入Adam Smith國際學校當臥底，而漢基國際學校亦是他與何老師（張敏飾）及Sandy（朱茵飾）相識地點。