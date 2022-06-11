香港島行山路線｜訪赤柱古道逾170年古橋 漫遊美利樓卜公碼頭

赤柱古道是香港開埠早期的建築，逾170年歷史。2021年重回世人目光後，赤柱古道的老虎坑及獅子坑古橋成為短程行山路線之一，先遊赤柱古道再到赤柱大街、有鬼故之說美利樓、卜公碼頭，半天遊十分充實。 文︰山全部都係山

赤柱廣場馬坑下車後，沿車頭方向即佳美道前行。在停車場入口小心過馬路。右面建築物為藍色懲教署體育會會所，於黃色牌前的鐵絲網內繼續於馬路旁而行。接近停車場時，跟隨樓梯上行不久轉右，於懲教署體育會會所旁上山。

香港島行山路線沿途景點1︰被遺忘多年的赤柱古道

約40米海拔上升至100米，大約5分鐘略跣泥路後左轉，有兩個手寫的路牌，已步行在赤柱古道之上。赤柱古道是香港開埠早期的建築，石拱橋逾170年歷史。1841年香港開埠，赤柱古道約於1947至1948年興建，當時名為Stanley Road。赤柱古道連同筲箕灣古道，可連上赤柱至筲箕灣。但赤柱峽道等道路建成後，赤柱古道被遺忘多年，至2021年才被時任南區區議員司馬文（Paulus Johannes Zimmerman）等人重新發現。

第一條見到的是獅子坑，沒有雨水的乾爽天氣，可沿邊下行。即使有幾棵大樹曾在古橋上生長，表面結構仍算完整。繼續向西北方大路而行，蚊蟲甚多且樹蔭少，走起來較想像中費力，中途有幾個媒氣標記和露出地面的水管。