香港東方和澳門黑熊加入東超 參賽球隊增至10隊

香港東方和澳門黑熊的加入，使2024-2025賽季東超參賽隊伍從8支增加到10支，帶來更多令人興奮的籃球盛宴。在即將到來的2024-2025賽季，香港東方和澳門黑熊將與來自中華台北、日本、韓國、菲律賓的強隊對決，角逐東亞冠軍。

香港東方（Hong Kong Eastern）和澳門黑熊（Macau Black Bears ）將參與2024-2025賽季的東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超），標誌著東亞職業俱樂部籃球錦標賽邁入新的發展階段。

香港東方與廣島蜻蜓、桃園璞園領航猿同組

在2024-2025賽季的東超小組賽階段，香港東方被分入A組，並將與同組的B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）、KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）和PBA聯盟總督盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）展開較量。

澳門黑熊被劃分至B組，將與同組的B聯盟亞軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、KBL冠軍釜山KCC宙斯盾（Busan KCC Egis）、P.LEAGUE+聯盟冠軍新北國王（New Taipei Kings）和PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電氣（Meralco Bolts）展開激烈對決。