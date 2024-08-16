香港東方和澳門黑熊加入東超 參賽球隊增至10隊

香港東方（Hong Kong Eastern）和澳門黑熊（Macau Black Bears ）將參與2024-2025賽季的東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超），標誌著東亞職業俱樂部籃球錦標賽邁入新的發展階段。
香港東方和澳門黑熊的加入，使2024-2025賽季東超參賽隊伍從8支增加到10支，帶來更多令人興奮的籃球盛宴。在即將到來的2024-2025賽季，香港東方和澳門黑熊將與來自中華台北、日本、韓國、菲律賓的強隊對決，角逐東亞冠軍。
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香港東方與廣島蜻蜓、桃園璞園領航猿同組
在2024-2025賽季的東超小組賽階段，香港東方被分入A組，並將與同組的B聯盟衛冕冠軍廣島蜻蜓（Hiroshima Dragonflies）、KBL聯盟亞軍水原音速彈（Suwon KT Sonicboom）、P.LEAGUE+聯盟亞軍桃園璞園領航猿（Taoyuan Pauian Pilots）和PBA聯盟總督盃冠軍生力啤酒人（San Miguel Beermen）展開較量。
澳門黑熊被劃分至B組，將與同組的B聯盟亞軍琉球黃金國王（Ryukyu Golden Kings）、KBL冠軍釜山KCC宙斯盾（Busan KCC Egis）、P.LEAGUE+聯盟冠軍新北國王（New Taipei Kings）和PBA菲律賓盃冠軍馬尼拉電氣（Meralco Bolts）展開激烈對決。
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香港東方籃球俱樂部領隊蔡芳裕表示：「一直以來香港都在努力打造一支能夠代表本地籃球最高水準的職業球隊，現在香港東方做到了，我們將在2024-2025賽季中迎戰東亞地區的一眾最強球隊。香港東方希望成為亞洲籃球的生力軍，並帶動香港成為亞洲籃球版圖的重要一環。」