香港東方將繼續代表出戰東亞超級籃球聯賽

香港東方籃球隊，將繼續代表香港出戰東亞超級籃球聯賽（EASL）的比賽，並由中銀人壽作為賽會在香港區的合作夥伴。東方首場比賽在下星期三（12日）作客對首爾SK騎士，而首場主場在12月28日在灣仔修頓球場對台北富邦勇士。

東方去屆以甲一冠軍身份，首次出戰這項東亞區的籃球賽事，分組賽不敵於日本的廣島蜻蜓以及台灣桃園領航猿而未能晉級澳門舉行的四強賽。今屆賽事東方與日本宇都宮皇者、南韓首爾SK騎士以及台北富邦勇士同組，分組賽首2名晉身季後賽，而已進行的比賽中，富邦勇士擊敗過宇都宮皇者，而宇都宮皇者就贏了首爾SK騎士。