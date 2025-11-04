香港東方將繼續代表出戰東亞超級籃球聯賽

香港東方籃球隊，將繼續代表香港出戰東亞超級籃球聯賽（EASL）的比賽，並由中銀人壽作為賽會在香港區的合作夥伴。東方首場比賽在下星期三（12日）作客對首爾SK騎士，而首場主場在12月28日在灣仔修頓球場對台北富邦勇士。
東方去屆以甲一冠軍身份，首次出戰這項東亞區的籃球賽事，分組賽不敵於日本的廣島蜻蜓以及台灣桃園領航猿而未能晉級澳門舉行的四強賽。今屆賽事東方與日本宇都宮皇者、南韓首爾SK騎士以及台北富邦勇士同組，分組賽首2名晉身季後賽，而已進行的比賽中，富邦勇士擊敗過宇都宮皇者，而宇都宮皇者就贏了首爾SK騎士。
另外東方在今日（4日）舉行傳媒見面會，宣布中銀人壽會作為EASL在香港賽區的合作夥伴。EASL首席執行官李小龍表示：「此次合作不僅增強了我們的影響力，也強化了我們為香港球迷帶來精彩刺激、高品質籃球賽事的使命感。我們與中銀人壽的合作，體現了我們雄心勃勃的願景：在香港充滿活力的體育版圖上建立長期可持續發展的足跡，同時加深與社區和球迷的聯繫。這項合作不僅彰顯了東亞超
級聯賽（EASL）致力於提升香港體育水平的決心，也彰顯了中銀人壽致力於透過體育和娛樂支持社區發展和區域發展的決心。雙方攜手，致力將香港打造為亞洲籃球卓越賽事的核心樞紐，吸引數百萬球迷，並提升這項運動在亞洲地區的影響力。」