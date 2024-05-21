香港板式網球公開賽2024 精英對決完美落幕

由香港板式網球總會主辦，PADEL+贊助的「香港板式網球公開賽 2024」於5⽉18⽇圓滿結束。賽事於一連4日位於⻄貢的全港⾸個及唯⼀板式網球場PADEL+舉⾏。作為香港⾸屆板式網球公開賽，四天賽事吸引本地頂級選⼿參與及超過 500 位球迷到場⽀持。香港板式網球總會及 PADEL+期望透過賽事推動板式網球運動，提升公眾認知，推廣這項風靡全球的球拍運動
男女子獎金一樣
香港板式網球公開賽 2024 決賽戰況激烈，菲律賓排名第⼀選⼿ Joseph Serra 與⽇本排名第四選⼿Hayato Nakayashiki最終以6-3，6-3擊敗Pedro Narvaez及Hernan Cortez奪得男⼦公開組冠軍。女⼦公開賽決賽戰況亦⼗分緊湊，⼀場激戰後由曾⾱遙及羅易殷勝
出，以 6-4，5-7，6-4 之微稍勝劉曉蔚和羅穎津奪冠。香港板式網球總會⼀向旨於促進性別平等，是次賽事採⽤男女獎⾦同酬，充分體現板式網球中公平公正、⼀視同仁的原則。
香港板式網球總會⼀向致⼒推廣板式網球，⿎勵全⺠⼀同參與，因此於香港板式網球公開賽 2024 增設 45+業餘雙打組別，展現板式網球跨越年齡限制，適合任何年齡⼈⼠參與。決賽當⽇更⾒證著兩屆香港⾜球先⽣⾼尼路（Cristiano Cordeiro）夥拍俞偉明分別以 50及 55 歲之齡贏得他們⾸個冠軍頭銜，正正體現到板式網球是⼀項適合任何年齡⼈⼠參與的不⼆之選。
板式網球是甚麼？碧咸、C朗拿度及拿度都有玩
板式網球 (Padel) 起源於拉丁美洲，是⼀項揉合網球及壁球精萃的球拍運動，在緊湊的對打中亦講求策略、準繩度、敏捷度及耐⼒。板式網球⼀般以雙打為主，場地較網球場⼩，只有⼆⼗⽶長、⼗⽶闊，並有玻璃及鐵欄包圍著。板式網球有趣和吸引之處在於選⼿可以善⽤場地的玻璃及鐵欄反彈網球，為每個進攻及防守製造更多變化，主打出其不意。板式網球的計分制度與傳統網球相近，均採⽤三盤兩勝制。
板式網球既⽅便⼜適合任何⼈⼠參與，連國際知名運動員及明星都有參與！其中包括碧咸（David Beckham）、莎連娜威廉絲（Serena Williams）、拿度（Rafael Nadal）、C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及湯姆賀倫（Tom Holland）！香港⽅⾯，前香港⾜球代表隊成員麥基（Jaimes McKee）及⾼尼路（Cristiano Cordeiro）和前香港網球代表隊成員鄒君林及 Aziz Khan 都是本地數⼀數⼆的板式網球選⼿！