香港板式網球公開賽2024 精英對決完美落幕

香港板式網球公開賽 2024 45+業餘雙打冠軍⾼尼路、男⼦公開組冠軍 Joseph Serra 及 Hayato Nakayashiki、女⼦公開組冠軍曾⾱遙及羅易殷，以及 45+業餘雙打冠軍俞偉明。

由香港板式網球總會主辦，PADEL+贊助的「香港板式網球公開賽 2024」於5⽉18⽇圓滿結束。賽事於一連4日位於⻄貢的全港⾸個及唯⼀板式網球場PADEL+舉⾏。作為香港⾸屆板式網球公開賽，四天賽事吸引本地頂級選⼿參與及超過 500 位球迷到場⽀持。香港板式網球總會及 PADEL+期望透過賽事推動板式網球運動，提升公眾認知，推廣這項風靡全球的球拍運動

男女子獎金一樣

香港板式網球公開賽 2024 決賽戰況激烈，菲律賓排名第⼀選⼿ Joseph Serra 與⽇本排名第四選⼿Hayato Nakayashiki最終以6-3，6-3擊敗Pedro Narvaez及Hernan Cortez奪得男⼦公開組冠軍。女⼦公開賽決賽戰況亦⼗分緊湊，⼀場激戰後由曾⾱遙及羅易殷勝

出，以 6-4，5-7，6-4 之微稍勝劉曉蔚和羅穎津奪冠。香港板式網球總會⼀向旨於促進性別平等，是次賽事採⽤男女獎⾦同酬，充分體現板式網球中公平公正、⼀視同仁的原則。

香港板式網球總會⼀向致⼒推廣板式網球，⿎勵全⺠⼀同參與，因此於香港板式網球公開賽 2024 增設 45+業餘雙打組別，展現板式網球跨越年齡限制，適合任何年齡⼈⼠參與。決賽當⽇更⾒證著兩屆香港⾜球先⽣⾼尼路（Cristiano Cordeiro）夥拍俞偉明分別以 50及 55 歲之齡贏得他們⾸個冠軍頭銜，正正體現到板式網球是⼀項適合任何年齡⼈⼠參與的不⼆之選。