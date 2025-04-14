香港桌球「神童」廖予生　英國U16錦標賽大勝封王

香港桌球「神童」再度揚威英倫！年僅14歲的廖予生（Shaun）在曼徹斯特舉行的2025英國U16桌球錦標賽盡顯功架，小組賽全勝出線再連挫四位球手勇闖決賽，最終在周日的決賽以5：1輕取英格蘭對手Arik Kadir奪得冠軍。

上月在U18英錦賽屈居亞軍的廖予生捲土重來出戰U16級別賽事，分組賽三戰不失一局，出線32強後再過關斬將，晉級過程未受太大考驗，除首圈因對手退賽不戰而勝，之後三場賽事亦僅失三局。Shaun在決賽面與英格蘭小將Arik Kadir，表現繼續著火，領先4：0（63：18、80：37、65：61、68：3）後雖被對手在第5局以79：17扳回一城，仍無阻他於第6局以80：35奠勝，總局數5：1奏凱，繼2023年稱霸U14英錦賽後，再贏得另一分齡級別冠軍。

香港出生的廖予生之前就讀九龍灣聖若翰天主教小學，因父親任職桌球室經理，從小受到薰陶，由最初在家中玩桌球玩具，到7歲時在爸爸陪伴下踏入桌球室，曾為港隊少青隊成員之一，贏過「2021香港U21青少年英式桌球公開賽第一站」亞軍及「2021校際英式桌球比賽」冠軍。2021年11月，「Shaun仔」更獲邀參加慈善桌球賽活動，與香港「天王」傅家俊及Mirror成員同場較量。

廖予生2023年已隨家人移民英國、現時長駐設菲爾德「丁俊暉桌球學院」訓練。他2023年於英國U14桌球錦標賽奪冠，成為香港第一人，同年世界桌球單局限時賽擊敗印度球手Ishpreet Singh Chadha晉級64強，成為有電視轉播的排名賽賽事中，最年輕的勝出者。今年3月越級挑戰英國U18錦標賽摘得亞軍，今次就獲U16殊榮。

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