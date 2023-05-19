香港殘疾運動員專訪｜蘇樺偉、朱文佳、鍾婉萍訴說追夢故事

杭州亞殘運於 10 月舉行，數位著名殘疾運動員分享自己運動生涯的心路歷程。 他們的成就，見證着香港逾半世紀以來的殘疾體育運動發展。（照片由香港傷殘人士體育協會提供）

杭州亞殘運於10月9至15日上演，一眾運動員都正積極備戰，力求為港爭光。自八十年代起，香港殘疾運動員於國際舞台成績驕人，逾半世紀以來，他們每一位親身演繹何謂拼搏精神 及夢想無界限，以成績和排除萬難的無比堅毅意志，一點一點改變社會大眾的既定看法，成就今天的殘疾人體育運動發展。50 年一路走來，通往體育夢殿堂的歷程半點不易，卻沒有難倒他們。「香港傷殘人士體育協會50周年賽馬日」前夕，今次專訪分享三位殘疾運動員的逐夢 故事，以及他們「承續開創」，將體育精神傳承下去的期望。

殘奧6金蘇樺偉：只要堅持，總有得着 已退役的殘奧六金得主、男子T36級200米徑賽殘疾人士世界紀錄保持者「神奇小子」蘇樺偉，回想田徑生涯的開端：「最初接觸跑步，是以復康為主，純粹想身體健康；就這樣愛上了跑步，便繼續跑下去了。後來在一個HKSAPD為特殊學校舉辦的周年田徑錦標賽中，被發掘出來。」 對每一位運動員而言，每一場比賽都是挑戰，蘇樺偉指，能一直堅持的原動力非常簡單：「有目標，便想繼續追。當時100米目標是11秒左右，我的紀錄是12秒15，所以每次比賽都想突破自己，與自己競賽。」 他寄語新一代年輕運動員：「每次比賽，都要懷着一種心情，是與自己的競賽。只要堅持，永不放棄，無論結局，總有得著。」

東奧銀牌朱文佳：嘗試過，不失為寶貴經歷 現役香港傷殘羽毛球運動員、2020東京殘奧短肢組羽毛球銀牌朱文佳，是在一次與朋友打球時，有人（一位前港隊隊友）主動走上前，去叫他試試，便走進了體育世界。「當時是抱着嘗試心態，難得有機會，何不一試？並非每個人都有機會能成為運動員，亦不是每個人都懂得把握機會。人生苦短，我想趁還年輕嘗試突破自我，發掘更多可能性，毋懼身體限制、他人眼光，盡情享受運動的樂趣。不管成敗，都不失為一個寶貴的人生經歷與回憶。」 他又回想一開始成為傷殘運動員時，一切都很好奇，「特別是踏入體育學院，看到平時在電視上見到的港隊運動員，而自己能與他們在同一地點訓練，感覺十分奇妙。見到他們盡力灑汗訓練，自己內心都希望做到，由此推動了我，要成為一個更好的運動員。」 在教練的指導下，朱文佳不但學到打球，還學到人生道理，一步一步成長，直至在東奧綻放光芒，為港爭光。而自己的蛻變，亦是由教練而起。「2022年日本世界錦標賽決賽，第三局19:20，我還有1分便輸掉。當時教練在場外提醒我釋放自己、相信自己，堅持自己的想法，不放棄。抱着這信念，我不但追平，還反勝了對手。感受到兩位教練與我同心面對，與我一起戰勝對手，令我克服了自信不足的問題。」 朱文佳認為，傷殘運動員的發展和支持，正不斷完善。「以往大眾未必認識或關注傷殘運動員，但東奧後大眾很支持運動員，對傷殘運動員的支援亦更多。特別是2017年體院推出傷殘運動員全職訓練計劃，提供更多資源，讓傷殘運動員能專注訓練和比賽，取得更多驕人成績，突破身體限制。」

花劍銅牌鍾婉萍：時刻準備好自己才能綻放光芒 剛在3月輪椅劍擊世界盃–意大利站勇奪B級花劍個人賽銅牌的「女劍手」鍾婉萍，原來也是為強身健體而接觸運動，「後來發現自己很享受在劍擊台上比賽，亦很希望自己可以無悔地盡全力取得好成績，便決心鍛鍊自己，成為專業運動員。」 鍾婉萍的運動路並不簡單，由於身體條件沒有優勢，腰部力量平衡較弱，身形亦比較矮小，曾經一度被勸退劍擊，萌生放棄念頭。不過透過不斷練習，也從不同教練身上學習，鍾婉萍慢慢找到自己的方向，感受到自己的進步。「2013年第一次於意大利世界盃上取得個人花劍銀牌，感受到即使先天條件不足，也可以找到自己的出口。那次比賽，成為了我劍擊生涯中最難忘的一刻，也成了我運動路的轉捩點。」 鍾婉萍認為，成為運動員是一個學習的旅程。不論在體能或技術上，都需要慢慢學習。「以前每件事對我來說很新鮮，也很容易緊張；現在自己已有一定經驗，心態變得比較平靜，表現亦比較穩定。現在比賽我不會太緊張輸贏，而是專注於保持自己狀態，賽後再檢討自己不足之處，從而加強和改善。」