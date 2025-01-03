香港籃球代表徐遠征加盟日本球會　成日本聯賽第一人

徐遠征去年協助東方贏得本地甲一聯賽冠軍後，曾一度到美國爭取晉身發展聯盟的機會，雖然最後落空，但目前在日本B3聯賽的岩手大公牛就在元旦日（1日）宣布徐遠征已經與球會簽約，成為球隊的亞洲外援名額，也是首位在日本聯賽效力的香港球員。球會表示，徐遠征將等候完成體測才正式註冊。

在球隊的官方網頁，徐遠征表示自己首次來到日本效力，表示獲得球隊，教練及其他球員的歡迎，有信心可以在球隊取得成功。B聯賽是日本職業籃球聯賽，當中職業分為B1及B2聯賽，B3是附屬的聯盟，球隊與足球一樣，需要符合相關要求才能升級B2聯賽。而岩手大公牛本身曾是B2聯賽的球隊，去季從B2聯賽降級，目前在B3聯賽排第4，B3聯賽設有1個亞洲外援名額，當中包括香港球員。岩手本月11日將恢復比賽，對手為琦玉野馬，但目前未確定徐能否趕及完成註冊，之後在18及19日會作客對三重十四。