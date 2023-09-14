香港網球公開賽｜前一姐艾莎蘭卡、王曦雨等好手參戰 10月7日起維園掀戰幔(附購票連結)

中國香港網球總會宣布六大女網球手落實參戰「保誠香港網球公開賽2023」，當中包括兩屆「澳洲網球公開賽」單打冠軍兼前世界排名第一位的艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）、美亞（Beatriz Haddad Maia）、美少女費南迪絲(Leylah Fernandez)、保達普娃（Anastasia Potapova）、中國新秀王曦雨及世界排名上升神速的16歲超新星安祖莉娃美娜安祖莉娃（Mirra Andreeva）。這項WTA250級別國際巡迴賽將於10月7日至15日假維多利亞公園網球主場綻放女子網球的強大力量。

中國香港網球總會會長莫君逸先生宣佈球手陣容時表示：「我們很高興能夠與世界各地的頂尖球手一同迎接WTA賽事載譽回歸香港。曾奪得兩屆大滿貫單打冠軍的前世界一姐艾莎蓮嘉是今屆賽事的焦點球手；球技精湛的夏達馬雅及費蘭迪絲均是久經大滿貫賽場的猛將；寶達普娃是世界排名前三十位的強勁球手；而王曦雨和安祖莉娃則是令人期待的網壇超新星。」

莫會長亦表示：「在『保誠香港網球公開賽』載譽歸來之際，我們特別感謝香港特別行政區政府及冠名贊助商保誠保險有限公司的鼎力支持。正是他們的強大助力，才可以令國際體壇盛事得以順利舉行，向全球展示香港的實力。」

保誠保險香港行政總裁林智剛先生表示：「保誠非常榮幸能夠自2014年起支持舉辦這項享負盛名的WTA國際級賽事，並將此國際網壇盛事再次帶回香江，我們亦很高興成為冠名贊助商，見證一眾頂尖女子球手展開為期九日的激烈競逐。」