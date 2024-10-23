香港網球公開賽｜英國美少女拉度卡露退賽　稱需時間回復比賽狀態

英國的美少女球手拉度卡露（Emma Raducanu）宣布，退出下星期在維園網球場舉行的香港公開賽。她表示自己腳傷的康復進度良好，但需要一點時間才能取回比賽狀態。她指自己希望未來可以再次參加這項賽事。
香港公開賽將在下周一（28日）展開，不過繼日本的大坂直美後，輪到世界排名55名的拉度卡露宣布退賽。她在個人的X帳號表示，自己的腳傷恢復狀況很好，只是仍需要點時間。21歲的拉度卡露對上一項比賽是在上月底的南韓公開賽，之後因為扭傷韌帶而休息。她預計會在下月中在西班牙舉行的金夫人盃團體賽中代表英國出賽。
香港公開賽是女子職業巡迴賽250分級別的比賽，而除了大坂直美及拉度卡露兩位前大滿貫冠軍級球手外，還有羅馬尼亞的夏莉比（Simona Halep），這位前「一姐」因為藥檢不合格而被禁賽9個月，在今年的邁亞密公開賽復出，現時世界排名869。其餘還有加拿大的費蘭迪絲（Leylah Fernandez）以及現時英國排名第一的波達（Katie Boulter）。
Hellooo, I’m sorry to say that I will not be able to play in Hong Kong next week. Whilst my foot is making good progress, I need a little more time before I am match fit. I hope to be able to come back and play this tournament in the future! In the meantime, I am doing what I can…— Emma Raducanu (@EmmaRaducanu) October 22, 2024