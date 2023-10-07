香港網球公開賽｜10月7至15維園上演　六大世界級女網球手落陣加入戰陣

「保誠香港網球公開賽2023」在今日至15日於維園網球主場上演，現時世界排名前50位的女網球手，包括比蓮高娃（Anna Blinkova，第39位）、查維辛（Martina Trevisan，第40位）、史坦恩絲（Peyton Stearns，第46位）及莉查娃（Vavara Gracheva，第47位），以及七屆大滿貫雙打冠軍得主仙妮雅高娃（Kateřina Siniaková）及「保誠香港網球公開賽2017」單打亞軍嘉芙莉露娃（Daria Gavrilova）將來港作賽，角逐此WTA250級別國際巡迴賽的冠軍寶座。 另外，早前公布的寶達普娃（Anastasia Potapova）因傷遺憾退賽，其單打正賽席位將由「保誠香港網球公開賽2018」單打冠軍恩絲杜絲卡（Dayana Yastremska）接替。

今屆「保誠香港網球公開賽」單打正賽陣容實力強橫，除了兩屆大滿貫單打冠軍艾莎蓮嘉（Victoria Azarenka）、「法國網球公開賽2023」四強球手夏達馬雅（Beatriz Haddad Maia）、現時世界排名第29位的瑪天絲（Elise Mertens）三位經驗豐富的猛將，還有費蘭迪絲（Leylah Fernandez）、「保誠香港網球公開賽2017」單打冠軍柏芙尤真高娃（Anastasia Pavlyuchenkova）、中國球手王欣瑜和王曦雨及青少年超新星安祖莉娃（Mirra Andreeva）等後起之秀。本地球手張瑋桓、王康怡、胡可澄及伍曼瑩亦會於這項WTA250賽事奮力吸取經驗。 中國香港網球總會會長莫君逸表示，WTA巡迴賽再度重返香港，對於能在維園看到如此強勁的球手陣容而感到高興。大家期待已久、匯聚競技及娛樂元素的一周盛事即將揭幕，將藉國際賽事的舞台一展香港風采，吸引海外遊客及本地市民入場觀賽的同時，亦逐步培養大眾對體育運動的熱情及興趣。