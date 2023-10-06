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體育
2023-10-06 13:40:54

香港網球公開賽｜2018冠軍耶絲查斯卡頂替保達普娃 10月7日周六起舉行(附門票連結)

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香港網球公開賽｜2018冠軍耶絲查斯卡頂替保達普娃 10月7日周六起舉行(附門票連結)

香港網球公開賽｜2018冠軍耶絲查斯卡頂替保達普娃 10月7日周六起舉行(附門票連結)

「保誠香港網球公開賽2023」在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場綻放網球力量,角逐此WTA250級別國際巡迴賽的冠軍寶座。中國香港網球總會（網總）公布最新名單，包括2018年冠軍、烏克蘭好手耶絲查斯卡（Dayana Yastremska）將在維園獻技。

香港網球公開賽｜2018冠軍耶絲查斯卡參賽。（路透社） 現時世界排名第39位的比蓮高娃落實參戰「保誠香港網球公開賽2023」。 七屆大滿貫雙打冠軍得主仙妮雅高娃將於「保誠香港網球公開賽2023」一展球技。

網總宣佈,現時世界排名前50位的女網球手,包括:比蓮高娃(Anna Blinkova,第39位)、查維辛(Martina Trevisan,第40位)、史坦恩絲(Peyton Stearns,第46位)及莉查娃(Vavara Gracheva,第47位),以及七屆大滿貫雙打冠軍得主仙妮雅高娃(Kateřina Siniaková)及「保誠香港網球公開賽2017」單打亞軍嘉芙莉露娃(Daria Gavrilova)已確認來港作賽。各球手將出戰「保誠香港網球公開賽2023」,在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場綻放網球力量,角逐此WTA250級別國際巡迴賽的冠軍寶座。

另外,早前公佈的保達普娃(Anastasia Potapova)因傷遺憾退賽,其單打正賽席位將由2018年女單冠軍耶絲查斯卡(Dayana Yastremska)接替。

「保誠香港網球公開賽2023」在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場上演。

「保誠香港網球公開賽2023」在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場上演。

今屆「保誠香港網球公開賽」單打正賽陣容實力強橫,除了兩屆大滿貫單打冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）、「法國網球公開賽2023」四強球手美亞（Beatriz Haddad Maia）、現時世界排名第29位的梅頓絲（Elise Mertens）三位經驗豐富的猛將,還有費蘭迪絲（Leylah Fernandez）、「保誠香港網球公開賽2017」單打冠軍柏芙尤真高娃(Anastasia Pavlyuchenkova)、中國球手王欣瑜和王曦雨及⻘少年超新星安祖莉娃(Mirra Andreeva)等後起之秀。香港本地球手張瑋桓、王康怡、胡可澄及伍曼瑩亦會於這項WTA250賽事奮力吸取經驗。

球迷可於快達票官網購買10月10日至15日的賽事門票,售價由港幣160元至970元不等。如欲獲悉更多賽事相關精彩內容,請瀏覽官方網站。公眾可於10月7日至8日免費入場觀看單打資格賽;球迷及市⺠亦可於10月9日(「全⺠參與星期一 」)免費入場觀看單/ 雙打正賽。10月9日至15日期間,「網球同樂區」將免費開放予市⺠入場,公眾可在同樂區體驗不同主題活動。


今屆「網球同樂區」同樣座落於維多利亞公園網球場,以「綻放網球力量」為主題,設有多元化的互動環節,包括:有專業網球教練於合家歡迷你網球場即場示範及指導、有大受歡迎的發球速度挑戰、有適合任何年齡人士體驗的網球遊戲。球迷亦可於「保誠專區」的簽名區與心水球星見面,與她們近距離接觸及在場內購買「保誠網球公開賽2023」限定紀念品。「網球同樂區」還設置大型螢幕直播賽事,市⺠及遊客可一邊享受美味小食,一邊觀賞世界級女子網球對陣,一同投入網球狂熱。

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