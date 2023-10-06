香港網球公開賽｜2018冠軍耶絲查斯卡頂替保達普娃 10月7日周六起舉行(附門票連結)

「保誠香港網球公開賽2023」在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場綻放網球力量,角逐此WTA250級別國際巡迴賽的冠軍寶座。中國香港網球總會（網總）公布最新名單，包括2018年冠軍、烏克蘭好手耶絲查斯卡（Dayana Yastremska）將在維園獻技。

網總宣佈,現時世界排名前50位的女網球手,包括:比蓮高娃(Anna Blinkova,第39位)、查維辛(Martina Trevisan,第40位)、史坦恩絲(Peyton Stearns,第46位)及莉查娃(Vavara Gracheva,第47位),以及七屆大滿貫雙打冠軍得主仙妮雅高娃(Kateřina Siniaková)及「保誠香港網球公開賽2017」單打亞軍嘉芙莉露娃(Daria Gavrilova)已確認來港作賽。各球手將出戰「保誠香港網球公開賽2023」,在10月7日至15日於維多利亞公園網球主場綻放網球力量,角逐此WTA250級別國際巡迴賽的冠軍寶座。 另外,早前公佈的保達普娃(Anastasia Potapova)因傷遺憾退賽,其單打正賽席位將由2018年女單冠軍耶絲查斯卡(Dayana Yastremska)接替。

今屆「保誠香港網球公開賽」單打正賽陣容實力強橫,除了兩屆大滿貫單打冠軍艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）、「法國網球公開賽2023」四強球手美亞（Beatriz Haddad Maia）、現時世界排名第29位的梅頓絲（Elise Mertens）三位經驗豐富的猛將,還有費蘭迪絲（Leylah Fernandez）、「保誠香港網球公開賽2017」單打冠軍柏芙尤真高娃(Anastasia Pavlyuchenkova)、中國球手王欣瑜和王曦雨及⻘少年超新星安祖莉娃(Mirra Andreeva)等後起之秀。香港本地球手張瑋桓、王康怡、胡可澄及伍曼瑩亦會於這項WTA250賽事奮力吸取經驗。