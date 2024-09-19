香港足球世界排名微升2位　中國創8年新低

國際足協今日（19日）公布最新的世界排名，香港隊月初參與大洋洲的三角賽提升排名，最終以1勝1和的結果，在本月的最新排名輕微上升2位至157。至於在上月的世界盃外圍賽慘吞日本7蛋，之後再輸給沙特阿拉伯的中國隊，世界排名下跌4位至91，是2016年3月以來的新低。

香港隊在月初作客大洋洲與世界排名較香港高的斐濟以及所羅門群島進行友賽，當中擊敗所羅門群島及賽和斐濟，並成功取得三角賽的冠軍。港隊亦因此取得5.75分的排名分數，由原本的159位上升到157位，而香港在下月還有作客歐洲對列支敦士登及主場對柬埔寨的兩場友賽。由於在12月亞洲足協會就亞洲盃外圍賽的第3圈賽事進行抽籤，並會以到時的排名決定檔次，故為爭取更好的檔次港隊需要繼續累積排名分數提升世界排名。