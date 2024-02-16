香港足球世界排名跌4位至154位　阿根廷續居第一　國足下跌9名

國際足協周四（15日）公布的新一期男子足球世界排名，香港隊的排名下跌4位至154，被中華台北超越。而中國隊排名下跌9位至第88位，是近8年來的最低，至於阿根廷就維持在世界排名第1。
在較早時舉行的亞洲盃決賽周，國足2和1負未能在小組出線，世界排名積分亦因而下跌，在亞洲國家或地區的排名亦下降到第13位。至於在亞洲盃3戰皆北的香港隊，世界排名亦下跌4位至第154位。
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阿根廷力壓法國排第一
世界排名第一球隊，續由阿根廷國家隊佔據，法國、英格蘭、比利時、巴西、荷蘭、葡萄牙、西班牙、意大利及克羅地亞分列第2至第10位。
根據最新的世界排名，港隊的得分減少了20.02分，跌至154位，是自2015年7月以來最低。而國足在新一期評分中減少了25.71分，是亞洲地區失分僅次越南、印度及吉爾吉斯的第4多隊伍，而排名下跌也是第3多的隊伍。至於亞洲盃冠軍的卡塔爾，就上升21位至第37，是亞洲進步最快隊伍，亞軍約旦排名第70位，上升17位。在八強出局的日本，排名亦下跌1位至第18，但仍是亞洲最高。而分組小勝香港的伊朗就升1位至第20，是亞洲第2高。
剛獲得非洲國家盃的科特迪瓦急升10位至世界排名39，而非洲排名最高的為去屆世界盃打入四強的摩洛哥，位列12名。
原文刊登於 香港電台