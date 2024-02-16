香港足球世界排名跌4位至154位　阿根廷續居第一　國足下跌9名

國際足協周四（15日）公布的新一期男子足球世界排名，香港隊的排名下跌4位至154，被中華台北超越。而中國隊排名下跌9位至第88位，是近8年來的最低，至於阿根廷就維持在世界排名第1。

在較早時舉行的亞洲盃決賽周，國足2和1負未能在小組出線，世界排名積分亦因而下跌，在亞洲國家或地區的排名亦下降到第13位。至於在亞洲盃3戰皆北的香港隊，世界排名亦下跌4位至第154位。

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