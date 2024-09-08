香港足球代表憑安永佳再建功逼和斐濟　大洋洲三角賽封王

赴大洋洲斐濟出戰三角賽的港足，雖然繼續受制場地凹凸不平影響發揮，但最終逼和東道主斐濟1:1。賽後兩軍同為1勝1和，但港隊憑較佳得失球贏得冠軍。
球迷、Do姐赴斐濟撐港足
賽事在斐濟舉行，但仍有不少港足球迷現場打氣，觀眾席更見娛圈名人鄭裕玲(Do姐)撐場，場內氣氛熱鬧。港足今場續由臨時教頭盧斯爾領軍，並為正選陣容作出不少變動，門將改由葉鴻輝把關；其餘中前場尚有陳肇鈞、米高與潘沛軒等好手擔正。
世界排名153位的斐濟，較港足高6位，今場得地利之助，全場形勢較佳，憑球員高速及強健體格，製造了不少埋門機會；如非港足門將葉鴻輝全場左飛右撲有上佳演出，入球不只1球。斐濟在上半場約18分鐘，前鋒鄧恩殺入禁區左路勁射被救出，隊友拿迪佳後上補中撞入，先開紀錄。
「英雄輝」左飛右 安永佳追平
及時歸隊擔正的主隊王牌前鋒基舒拿表現活躍，多次產生具威脅埋門，只是始終欠缺臨門一腳。港足在半場換入陳俊樂與安永佳等，中前場的進攻組織力終見提升。在斐濟球員單刀失機後，戰至76分鐘，港足一次右路攻勢，由黃威傳出，後上的安永佳冷靜一控一射破網，成功追平。
<斐濟尾段仍有入球黃金機會，基舒拿把握港足後衛勞烈斯頭槌回傳欠缺力度，偷得皮球再扭過葉鴻輝後，僅在左路窄位射失。最終港足保住和局終場，並憑首戰3球大勝所羅門群島的得失球差優勢，取得冠軍。
盧斯爾：一度陷於苦戰
暫代主帥盧斯爾賽後指原來斐濟不易應付，並說：「對方的體力踢法令我們一度陷於苦戰，但下半場換人後已有改善。今次賽事各將都有機會落場，亦能達成賽前目標，捧盃而回。」港隊下月國際賽期，先作客約戰列支敦士登，然後返主場鬥柬埔寨。