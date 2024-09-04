香港足球代表首戰大洋洲　先戰大洋洲二哥所羅門群島（附直播連結）

備戰12月的東亞盃外圍賽及明年世界盃外圍賽的香港代表隊。周四（5日）將作客與所羅門群島進行三角賽的首場比賽。港隊在日前抵達當地已進行簡單的訓練，然而因為周末聯港超聯後，部份球員需要回復，加上舟車勞頓難免有一定的疲勞，不過經過休息在周四的比賽應可全力應戰。

今次造訪斐濟的三角賽，是香港史上首次作客南太平洋的國際賽事，也是與兩支大洋洲代表史上首次對賽。斐濟其實就在周一（2日）已經與所羅門群島完成首場比賽，主場的斐濟就僅以比賽末段一個12碼險勝。而所羅門群島完成今場比賽，將會結束這項賽事的賽程。港隊在周一出發，在抵達當地後立即進行了簡單拉筋及恢復訓練，並在周三才到場地訓練準備。