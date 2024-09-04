香港足球代表首戰大洋洲　先戰大洋洲二哥所羅門群島（附直播連結）

備戰12月的東亞盃外圍賽及明年世界盃外圍賽的香港代表隊。周四（5日）將作客與所羅門群島進行三角賽的首場比賽。港隊在日前抵達當地已進行簡單的訓練，然而因為周末聯港超聯後，部份球員需要回復，加上舟車勞頓難免有一定的疲勞，不過經過休息在周四的比賽應可全力應戰。
（港台電視31台周四下午3時直播）
今次造訪斐濟的三角賽，是香港史上首次作客南太平洋的國際賽事，也是與兩支大洋洲代表史上首次對賽。斐濟其實就在周一（2日）已經與所羅門群島完成首場比賽，主場的斐濟就僅以比賽末段一個12碼險勝。而所羅門群島完成今場比賽，將會結束這項賽事的賽程。港隊在周一出發，在抵達當地後立即進行了簡單拉筋及恢復訓練，並在周三才到場地訓練準備。
對手全為半職業球員
港隊今次帶同多位青年球員，包括東方的吳宇曦及理文的周子謙，也是新帥韋斯活的首次領軍。在世界排名上，香港世界排名已跌至159，與大洋洲排名第2、世界排名141的所羅馬群島為低。然而所羅門群島的球員大多數在國內的半職業聯賽效力，雖然今次有兩名利亞伊（Raphael Lea'i）及利亞拉法（Micah Lea'alafa），然而二人球會只是澳洲洲聯賽的業餘隊，加上其餘有部份就在斐濟也是半職業的球會比賽，實力上及體能理應有一定距離。
所羅門群島其實亦需要為世界盃外圍賽準備，所羅門群島與斐濟在大洋洲外圍賽次圈分組同組，避開了強敵的新西蘭，故要爭取洲際附加賽，首名晉級第3圈相當重要，而同組除了兩隊之外，新喀里多尼亞與巴布亞新畿內亞之間，就只有新喀里多尼亞有一定競爭力。