香港足球隊主帥安達臣請辭　足總表示已盡力挽回

香港足球代表隊主帥安達臣於今日（29日）召開記者會，並正式辭去港隊總教練一職。安達臣表示收到來自外來球隊「一個無法抗拒的機會」，才困難地結束過去兩年半與港人共同進退的旅程。他感激香港政府和市民對球隊一直以來的支持，並祝願港隊在未來取得佳績。足總署任總幹事張炎有稱一切都在很短的時間内發生，亦曾按安達臣的要求提供一份長達3年的合約，惟最後仍無法繼續合作，交代未來主教練將暫時由助教盧斯爾接手，並由司徒文俊擔任助教一職。

港隊主教練離隊的消息傳出後，今日首次召開記者會交代情況，安達臣表示一直亦有收到不同球隊的邀請，卻因為執教港隊而屢次推辭，強調這次機會難以拒絕，決定去接受新的挑戰，但暫時不能透露未來去向。他表示：「我再次向大家表達最崇高的敬意，並由衷期望港隊今後能夠創造更加輝煌的成績。同時也再次感謝各位媒體朋友，以及所有提供支持的人士。」

助教盧斯爾暫代主帥 足總署任總幹事張炎有在安達臣離開記者會後留下回應傳媒問題，指出在非常倉促的時間內才得知安達臣離去的消息，並表示足總已盡一切努力，包括開出一份完全符合安達臣要求的合同。張表示現暫時將主帥之位交給十分熟悉港隊的訓練模式和戰術打法的助教盧斯爾接手，並由司徒文俊擔任助教，再跟程序聘請新的教練。