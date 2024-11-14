足總宣布，若香港足球隊對菲律賓足球隊在開賽前5小時即下午3時，8號風球仍然生效，比賽將延期至周五（15日）晚上8時進行，若天文台預早公布會在比賽前取消8號風球，足總將視乎情況考慮讓比賽如常舉行。香港足總今午公布賽事如期舉行，在社交平台寫上「今晚8點，大球場見！」。

雖然受到颱風桃芝的影響，天氣仍然不穩定。不過香港足球代表隊今日（11月14日）仍會在大球場迎戰菲律賓，這將是香港隊爭取世界排名分數為亞洲盃外圍賽的重要一戰，因為港隊需要保持第二檔次必須與新加坡競爭，故面對排名比香港高的菲律賓取勝，會對港隊有很大幫助。

傑志小將馬斐入選

根據亞洲足協（AFC）早前的公布，在明年舉行的亞洲盃外圍賽第三圈的分組賽，會在12月9日進行，故本月的國際賽期將是各隊爭取排名分數的最後機會。目前香港在24支合資格球隊中排名第12，正好處於第2檔次的末席，與第13位的新加坡相差不足7分的排名分，因此需要在這兩場國際賽保住優勢。港隊早前宣布，因為茹子楠及伍瑋謙的受傷，由徐宏傑及陳嘉豪代替，球隊亦特別徵召，今季未有在傑志一隊上陣的19歲前鋒馬斐，原因是這位香港青年代表在U20的比賽有水準演出。