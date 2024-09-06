香港足球｜三球炒所羅門群島 港足再鬥斐濟爭冠

國際賽期飛到大洋洲斐濟出戰三角賽的港足，昨日迎來首場賽事，出戰世界排名較港足高出18位的所羅門群島，最終港足憑較佳個人技巧及攻守發揮，以3比0大勝，香港時間周日早上11時將與同是首戰旗開得勝的東道主斐濟決戰。在擁有較佳得失球下，港足下戰只要保住不敗，便可封王。
世界排名159位的港足，面對所羅門群島，新帥韋斯活只在觀眾席做筆記，負責統領大軍的仍是臨時主帥盧斯爾。比賽初段都是互有攻守，惟所羅門群島的進攻限於傳球質素及處理臨門一腳欠佳，未見真正威脅；反而港足在企穩陣腳後，逐漸控制戰局。
22分鐘，港足前場一次攻門，黃威12碼點附近勁射被對手門將撲出，祖連奴近門執雞輕鬆破網，先開紀錄。完半場前，安永佳接應長傳殺入禁區，被對方守衛從後撞跌，球證直指12碼；安永佳親自操刀一射中鵠，半場港足領先兩粒。
伍瑋謙周子謙後備上陣
半場港足換入胡晉銘與伍瑋謙，換邊後僅兩分鐘，港足前鋒祖連奴在禁區被侵犯，今次12碼劊子手由黃威出任，又是一針見血，將紀錄拉開到3比0。港足之後先後再換入包括潘沛軒、余煒廉、周子謙及吳宇曦，仍能保住優勢，最終淨勝3球完場。
展望決賽，港足主將包括門將葉鴻輝、中場陳俊樂及前鋒陳肇鈞與米高剛戰均未有披甲，周日之戰可望齊任正選，以強陣爭冠。至於首戰以1比0小勝所羅門群島的斐濟，當日形勢亦未見佔優，預計實力與所羅門群島相若；唯一變數是被譽為「斐濟球王」的37歲名將前鋒基舒拿有望及時歸隊復出，將是港足防線的心腹大患。