香港足球｜三球炒所羅門群島 港足再鬥斐濟爭冠

國際賽期飛到大洋洲斐濟出戰三角賽的港足，昨日迎來首場賽事，出戰世界排名較港足高出18位的所羅門群島，最終港足憑較佳個人技巧及攻守發揮，以3比0大勝，香港時間周日早上11時將與同是首戰旗開得勝的東道主斐濟決戰。在擁有較佳得失球下，港足下戰只要保住不敗，便可封王。

世界排名159位的港足，面對所羅門群島，新帥韋斯活只在觀眾席做筆記，負責統領大軍的仍是臨時主帥盧斯爾。比賽初段都是互有攻守，惟所羅門群島的進攻限於傳球質素及處理臨門一腳欠佳，未見真正威脅；反而港足在企穩陣腳後，逐漸控制戰局。