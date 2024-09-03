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體育
2024-09-03 18:00:00

香港足球｜新帥領香港隊戰斐濟三角賽 周四下午鬥所羅門群島（附直播連結）

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香港足球隊前鋒安永佳備戰斐濟三角賽。（香港足總圖片）

香港足球隊前鋒安永佳備戰斐濟三角賽。（香港足總圖片）

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香港足球代表隊在新主帥韋斯活（Ashley Westwood）領軍下，昨晚上機參與斐濟三角賽。香港隊名單中，理文的周子謙首次入選，而左翼衛陳晉一近期在上海申花取得入球，將以活力輔助安永佳、陳肇鈞等骨幹。香港隊兩場賽事都設免費直播，周四下午3時對所羅門群島將在港台31台直播。

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香港足球｜香港隊集訓備戰斐濟三角賽。（香港足總圖片） 香港足球｜陳肇鈞等香港隊球員集訓備戰斐濟三角賽。（香港足總圖片） 香港足球｜黃威等香港隊球員集訓備戰斐濟三角賽。（香港足總圖片）

所羅門群島及斐濟 世界排名較香港高

南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）世界排名141名，而斐濟（Fiji）世界排名153名，兩隊排名都比列159名的香港高，因此今次提升世界排名為參賽主要目標。今次斐濟舉行的三角賽，香港隊先在周四下午3時對所羅門群島，香港電台31台將直播，而3日後即星期日作客斐濟就由香港電台32台直播。

另外有傳港隊與鄭裕玲Dodo姐合作拍片，宣傳細節仍有待公布，足總仍未證實有關合作。

香港隊10月10日將作客歐洲的列支敦士登，10月15日回到香港大球場迎戰柬埔寨，而11月14日及11月19日分別主場對菲律賓及毛里裘斯。

斐濟三角賽賽程

 

  • 香港Vs所羅門群島 9月5日（星期四）香港時間下午3時開賽@HFC Bank Stadium, Suva
     

  • 斐濟Vs香港 9月8日（星期日）香港時間上午11時開賽@Churchill Park, Lautoka

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香港足球隊出戰斐濟三角賽，香港港台將直播兩場賽事。（香港足總圖片） 香港足球隊未來主場賽程，香港大球場仍然在列。（香港足總圖片）

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