香港足球代表隊在新主帥韋斯活（Ashley Westwood）領軍下，昨晚上機參與斐濟三角賽。香港隊名單中，理文的周子謙首次入選，而左翼衛陳晉一近期在上海申花取得入球，將以活力輔助安永佳、陳肇鈞等骨幹。香港隊兩場賽事都設免費直播，周四下午3時對所羅門群島將在港台31台直播。

所羅門群島及斐濟 世界排名較香港高

南太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）世界排名141名，而斐濟（Fiji）世界排名153名，兩隊排名都比列159名的香港高，因此今次提升世界排名為參賽主要目標。今次斐濟舉行的三角賽，香港隊先在周四下午3時對所羅門群島，香港電台31台將直播，而3日後即星期日作客斐濟就由香港電台32台直播。

另外有傳港隊與鄭裕玲Dodo姐合作拍片，宣傳細節仍有待公布，足總仍未證實有關合作。

香港隊10月10日將作客歐洲的列支敦士登，10月15日回到香港大球場迎戰柬埔寨，而11月14日及11月19日分別主場對菲律賓及毛里裘斯。

斐濟三角賽賽程