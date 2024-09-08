香港足球｜港足逼和斐濟 奪三角賽錦標

赴大洋洲斐濟出戰三角賽的港足，雖然繼續受制場地凹凸不平影響發揮，但最終逼和東道主斐濟1比1。賽後兩軍同為1勝1和，但港隊憑較佳得失球贏得冠軍。

球迷、Do姐赴斐濟撐港足

賽事在斐濟舉行，但仍有不少港足球迷現場打氣，觀眾席更見娛圈名人鄭裕玲(Do姐)撐場，場內氣氛熱鬧。港足今場續由臨時教頭盧斯爾領軍，並為正選陣容作出不少變動，門將改由葉鴻輝把關；其餘中前場尚有陳肇鈞、米高與潘沛軒等好手擔正。

世界排名153位的斐濟，較港足高6位，今場得地利之助，全場形勢較佳，憑球員高速及強健體格，製造了不少埋門機會；如非港足門將「英雄輝」全場左飛右撲有上佳演出，入球不只1球。斐濟在上半場約18分鐘，由前鋒鄧恩殺入禁騎左路勁射被救出，隊友拿迪佳後上補中撞入，先開紀錄。