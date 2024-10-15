香港足球｜韋斯活主場首騷 港足迎擊柬埔寨

上周遠征歐洲以0比1不敵「魚腩」列支敦士登的中國香港足球代表隊，今晚返回香港大球場跟柬埔寨「拍跳」。港足新帥韋斯活(Westwood)上仗領軍首演，無論排陣及賽後記招發言都惹來劣評，今場將是其爭取「洗底」贏回球迷支持的良機；預計包括前鋒米高(Michael Udebuluzor)及陳肇鈞等上仗未有披甲好手，將回歸正選，全力爭勝。(10月15日20:00開賽)
韋斯活上仗首度正式掌帥，排陣最惹爭議，包括將慣踢左閘的費蘭度(Fernando)移任中堅自由人，前鋒潘沛軒則移往右路並要經常參與防守；以至後備登場的前鋒史提芬彭利拿(Stefan Pereira)被安排在攻中位置，最終港足發揮一般，韋帥賽後反駁指質疑者「唔識波」。
這位英籍主帥上仗賽前揚言要為港足注入新元素，果然「履行承諾」，今場友賽無懼批評，將會繼續試陣；前鋒米高、陳肇鈞、左閘尼高拉斯(Nicholas Benavides)、中堅杜度(Dudu)及門將謝家榮，都有望輪換下擔正登場。球隊預計續以全新控球在腳打法出戰，其實上仗尾段總算製造了不少入球機會，只欠臨門一腳，今場遇柬埔寨，憑主場之利，有力爭勝。
柬埔寨世界排名低於香港
世界排名180位的柬埔寨，較157位的港足低23位；但柬埔寨上仗國際賽卻在主場以3比2力克排名166位的中華台北。大軍由日籍教頭行德浩二出任臨時教練，陣內亦有幾位入籍兵，包括日本出生的後衛水野輝、中場小川雄大及南非出生中堅卡漢(Mohammed Khan)；踢法特點是行軍迅速，鬥志十足，今次乘勇而臨，有望跟要交代的港足，合演好戲。