香港足球｜韋斯活主場首騷 港足迎擊柬埔寨

上周遠征歐洲以0比1不敵「魚腩」列支敦士登的中國香港足球代表隊，今晚返回香港大球場跟柬埔寨「拍跳」。港足新帥韋斯活(Westwood)上仗領軍首演，無論排陣及賽後記招發言都惹來劣評，今場將是其爭取「洗底」贏回球迷支持的良機；預計包括前鋒米高(Michael Udebuluzor)及陳肇鈞等上仗未有披甲好手，將回歸正選，全力爭勝。(10月15日20:00開賽)

韋斯活上仗首度正式掌帥，排陣最惹爭議，包括將慣踢左閘的費蘭度(Fernando)移任中堅自由人，前鋒潘沛軒則移往右路並要經常參與防守；以至後備登場的前鋒史提芬彭利拿(Stefan Pereira)被安排在攻中位置，最終港足發揮一般，韋帥賽後反駁指質疑者「唔識波」。