香港足球隊出戰斐濟三角賽，曼聯青年軍出身的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）首次領軍出戰所羅門群島（Solomon Islands），半場憑祖連奴及安永佳入球半場以2︰0領前，最終港隊以3︰0取勝。

安達臣離開後，曾執教阿富洋足球隊的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）派出謝家榮把關，後衛分別是陳晉一、勞列斯、周緣德、茹子楠，中前場是馬希偉、黃威、林衍廷、余在言、祖連奴、安永佳，以活力行先。