香港足球隊出戰斐濟三角賽，曼聯青年軍出身的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）首次領軍出戰所羅門群島（Solomon Islands），半場憑祖連奴及安永佳入球半場以2︰0領前，最終港隊以3︰0取勝。
安達臣離開後，曾執教阿富洋足球隊的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）派出謝家榮把關，後衛分別是陳晉一、勞列斯、周緣德、茹子楠，中前場是馬希偉、黃威、林衍廷、余在言、祖連奴、安永佳，以活力行先。
安永佳射成2︰0
場地質素平平，有不少位置沒有草而是沙，令早段雙方仍要適應。世界排名141名的所羅門群島（Solomon Islands）先以三十多碼罰球直射，令謝家榮撲出底線。戰至22分鐘安永佳在禁區內起腳被後衛擋出，馬希偉加一腳被對手門將撲出不遠，祖連奴「執雞」先開紀錄。所羅門群島攻勢以長傳為主，上半場未考驗到香港隊防線。戰至完半場前安永佳接應彈地波引致對手犯規獲極刑，12碼他親自操刀射成2︰0。
香港隊周日鬥斐濟
下半場47分鐘香港隊再獲12碼，由中場黃威主場死角入網，比數拉開成3︰0。及後香港隊陸續換入18歲的周子謙、潘沛軒等，賽果維持3︰0完場。香港足球隊將在3日後（周日）香港時間早上11時戰世界排名153名的斐濟，屆時香港電台32台將免費直播。
斐濟三角賽賽程
- 香港Vs所羅門群島 9月5日（星期四）香港時間下午3時開賽@HFC Bank Stadium, Suva
- 斐濟Vs香港 9月8日（星期日）香港時間上午11時開賽@Churchill Park, Lautoka