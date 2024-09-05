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體育
2024-09-05 17:02:00

香港足球｜香港隊3球勝所羅門群島 祖連奴安永佳黃威建功

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香港足球隊前鋒祖連奴對所羅門群島先開紀錄。（中國香港足球總會圖片）

香港足球隊前鋒祖連奴對所羅門群島先開紀錄。（中國香港足球總會圖片）

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香港足球隊出戰斐濟三角賽，曼聯青年軍出身的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）首次領軍出戰所羅門群島（Solomon Islands），半場憑祖連奴及安永佳入球半場以2︰0領前，最終港隊以3︰0取勝。

安達臣離開後，曾執教阿富洋足球隊的新主帥韋斯活（Ashley Westwood）派出謝家榮把關，後衛分別是陳晉一、勞列斯、周緣德、茹子楠，中前場是馬希偉、黃威、林衍廷、余在言、祖連奴、安永佳，以活力行先。

安永佳射入十二碼，香港隊以2︰0領先所羅門群島。（中國香港足球總會） 香港隊再由黃威操刀射入，3︰0領先所羅門群島。（中國香港足球總會圖片） 香港足球｜祖連奴對所羅門群島「執雞」先開紀錄。（港台截圖） 香港足球｜謝家榮為香港隊把關。（港台截圖） 香港足球｜對所羅門群島場地質素一般。（港台截圖） 斐濟三角賽｜有香港球迷為香港足球隊打氣。（足總IG）

安永佳射成2︰0

場地質素平平，有不少位置沒有草而是沙，令早段雙方仍要適應。世界排名141名的所羅門群島（Solomon Islands）先以三十多碼罰球直射，令謝家榮撲出底線。戰至22分鐘安永佳在禁區內起腳被後衛擋出，馬希偉加一腳被對手門將撲出不遠，祖連奴「執雞」先開紀錄。所羅門群島攻勢以長傳為主，上半場未考驗到香港隊防線。戰至完半場前安永佳接應彈地波引致對手犯規獲極刑，12碼他親自操刀射成2︰0。

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香港隊周日鬥斐濟

下半場47分鐘香港隊再獲12碼，由中場黃威主場死角入網，比數拉開成3︰0。及後香港隊陸續換入18歲的周子謙、潘沛軒等，賽果維持3︰0完場。香港足球隊將在3日後（周日）香港時間早上11時戰世界排名153名的斐濟，屆時香港電台32台將免費直播。

斐濟三角賽賽程

  • 香港Vs所羅門群島 9月5日（星期四）香港時間下午3時開賽@HFC Bank Stadium, Suva
  • 斐濟Vs香港 9月8日（星期日）香港時間上午11時開賽@Churchill Park, Lautoka

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