香港足總CEO譚秋朗離職　任內爭議不斷

香港足總行政總裁譚秋朗，在昨晚（22日）盛傳因與董事會意見不合後，在即日請辭。足總會長貝鈞奇就親自證實譚確定已經提出辭職，但其職務會到8月才結束，足總之後會按規則進行全球招聘程序。

譚秋朗在2021年接掌足總行政總裁工作，其沒有體育背景的資歷已備受質疑。其後與前足總董事王琬琪爆出糾紛，王更對其作出恐嚇而被捕判刑。之後又因為與職員的不和，引發足總大批富經驗的員工離任，令今季賽程編排屢出問題，還有被指性別及殘疾歧視而被前足總職員起訴等，其工作能力及表現一直受到球圈中人的批評。