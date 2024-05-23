香港足總CEO譚秋朗離職　任內爭議不斷

香港足總行政總裁譚秋朗，在昨晚（22日）盛傳因與董事會意見不合後，在即日請辭。足總會長貝鈞奇就親自證實譚確定已經提出辭職，但其職務會到8月才結束，足總之後會按規則進行全球招聘程序。
根據本港體育網站「體路」在昨晚報道，指獲悉譚辭職的消息，並在足總位於何文田的總部守候，然而譚最後未有回應媒體問題就離開。足總會長貝鈞奇接受本報查詢時，證實譚的請辭，並稱對方「人各有志」，未有談及足總董事會內部是否與譚有意見不合的問題。對於有關譚的離任會否對足總造成影響，包括下一季的聯賽的編排等問題。貝就表示，過去足總都經歷過多次高層人員相繼離職的事件，而相信足總職員仍可以處理有關工作，相信譚的離職不構成嚴重影響。另外他又表示，由於足總的行政總裁由政府資助，因此會按規則在之後進行全球招聘尋找新人選。而目前會由足總的副總幹事兼裁判總監張炎有暫代其職位。
譚秋朗在2021年接掌足總行政總裁工作，其沒有體育背景的資歷已備受質疑。其後與前足總董事王琬琪爆出糾紛，王更對其作出恐嚇而被捕判刑。之後又因為與職員的不和，引發足總大批富經驗的員工離任，令今季賽程編排屢出問題，還有被指性別及殘疾歧視而被前足總職員起訴等，其工作能力及表現一直受到球圈中人的批評。