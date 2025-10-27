香港金牛添中鋒　捷克國手巴爾文正式加盟

香港金牛添中鋒 捷克國手巴爾文（Ondřej Balvín）正式加盟

香港金牛籃球俱樂部全力為12月舉行的CBA俱樂部盃以及新一季全國男子籃球聯賽（NBL）備戰，球隊繼續積極補強陣容，宣佈簽下捷克國家隊猛將巴爾文（Ondřej Balvín），為內線注入重量級戰力。 現年33歲、身高2米18的巴爾文，是捷克籃球國家隊的成員，擁有豐富的歐洲職業聯賽經驗，曾先後效力於西班牙、德國及日本聯賽，近年更於中國賽場征戰，效力CBA山西汾酒及NBL鹽南蘇科雄獅。作為一名技術全面的中鋒，巴爾文兼具強大對抗性與柔和手感，射程更可延伸至三分線外。2023賽季他在NBL聯賽榮膺「籃板王」及「封阻王」，同時以出色的傳導與策應能力聞名，能為隊友創造多樣機會。

前NBL籃球王兼封阻王 巴爾文的加盟，將進一步提升香港金牛的內線實力。他的經驗與球風與球隊戰術體系高度契合，無論在防守統治力還是進攻端牽制力方面，都能為球隊提供穩定支撐。隨著CBA俱樂部盃及新一季NBL開季在即，香港金牛積極備戰，繼應屆NBL總決賽FMVP兼奪冠功臣厄特爾二世（Michael Ertel II）率先完成續約後，巴爾文成為球隊在備戰階段鎖定的第二位外援。他將盡快與球隊會合投入訓練，力求盡早融入團隊節奏，為香港金牛帶來更高層次的競爭力與突破，目標在CBA俱樂部盃爭取佳績，同時劍指NBL三連霸。

原文刊登於 Yahoo 體育

