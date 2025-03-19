香港隊七劍手於輪椅劍擊世界盃皆大歡喜 余翠怡獨取2銀2銅大贏家

一連四天的「2025年輪椅劍擊世界盃」意大利站周日（16日）在比薩落幕，香港代表隊派出二男五女共7名運動員參加，最終人人有牌袋，合共刺下2銀4銅佳績，當中「大師姐」余翠怡獨取2銀2銅，成為大贏家。
年屆40歲的余翠怡寶「劍」未老，她在兩項個人賽均奪而回。這位殘奧七面金牌得主在強項女子花劍A級個人賽豁免小組賽直入16強，被列為頭號種子，首仗毫不留情以15：0淘汰日本劍手，再擊退兩名匈牙利代表躋身決賽，余翠怡迎戰另一匈牙利對手，以6：15告負，仍獲得一面銀牌。
余翠怡在女子重劍A級個人賽同免戰小組賽，16強起連挫英國、烏克蘭代表，4強戰至「決一劍」，以14：15惜負韓國劍手，無緣決賽，在不設季軍戰下摘最得銅牌。女子重劍B級個人賽，湯雅婷於準決賽以11：15不敵中立運動員，為香港添銅。
重劍公開團體賽摘銀
此外，余翠怡及湯雅婷聯同陳㬢、鄺遠興在重劍公開團體賽決賽以14：20向烏克蘭稱臣，摘得銀牌；花劍公開團體賽余翠怡、陳㬢、鄺遠興改拍鍾婉萍就取下銅牌。佩劍公開團體賽的陳㬢、鄺遠興、林嘉雯及湯雅婷同獲銅牌。
香港隊成績
女子花劍A級個人賽
余翠怡 — 銀牌
女子重劍A級個人賽
余翠怡 — 銅牌
女子重劍B級個人賽
湯雅婷— 銅牌
重劍公開團體賽
陳㬢、鄺遠興、余翠怡及湯雅婷 — 銀牌
佩劍公開團體賽
陳㬢、鄺遠興、林嘉雯及湯雅婷 — 銅牌
花劍公開團體賽
陳㬢、鄺遠興、鍾婉萍及余翠怡 — 銅牌
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