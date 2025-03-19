香港隊七劍手於輪椅劍擊世界盃皆大歡喜 余翠怡獨取2銀2銅大贏家

一連四天的「2025年輪椅劍擊世界盃」意大利站周日（16日）在比薩落幕，香港代表隊派出二男五女共7名運動員參加，最終人人有牌袋，合共刺下2銀4銅佳績，當中「大師姐」余翠怡獨取2銀2銅，成為大贏家。

年屆40歲的余翠怡寶「劍」未老，她在兩項個人賽均奪而回。這位殘奧七面金牌得主在強項女子花劍A級個人賽豁免小組賽直入16強，被列為頭號種子，首仗毫不留情以15：0淘汰日本劍手，再擊退兩名匈牙利代表躋身決賽，余翠怡迎戰另一匈牙利對手，以6：15告負，仍獲得一面銀牌。