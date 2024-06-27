香港隊主帥將進行最後遴選程序　未確定9月友賽對手

前香港足球代表隊的主帥安達臣，在早前落實加盟中甲球會的雲南玉昆後，中國香港足球總會主席霍啟山透露，招聘程序已經結束了申請階段，並開始整體申請者並安排遴選。而有傳港隊會在9月與斐濟及所羅門群島等球隊友賽，他就指目前未有落實，並指有多支球隊也有興趣來港比賽。
在安達臣離隊後，港隊在對伊朗及土庫曼的兩場比賽都只能由助教盧斯爾暫掌。足總在早前已進行全球招聘，霍啟山透露，有關申請程序已經結束，目前未能公布有多少申請，並表示會先整體所有申請者後再進行遴選。霍又表示，足總未有指定繼任人選必須是外籍教練，一切也會看是否符合香港隊的需要。
另外，繼香港隊落實10月出訪列支敦士登，進行首次的歐洲外訪後，有傳港隊會在9月到訪南太平洋，與斐濟及所羅門群島友賽，霍就表示目前未有確定，又稱有多支球隊都有意來港，故目前未確定。然而，香港隊需要進行亞洲盃第三圈外圍賽，賽事在明年3月抽籤，並以12月的世界排名為基礎，而如果香港隊想取得餘下6個決賽周席位，需要在餘下的時間提升世界排名，以避免與一些實力較強的球隊碰頭。
假波事件影響本地足球贊助意願
對於有港超聯球隊的職球員涉及貪污案，港超聯會的召集人陳文俊透露，受近期的假波醜聞影響，已令到有贊助商卻步。他表示原本已為本地青年賽事物色贊助，但對方驚聞假波消息已「轉軚」，表示想觀望一季。他指目前雖然仍未有港超聯球員參與「打假波」，但與港超聯有關已經造成打擊。而新一季的港超聯，已有3支球會退出，並只有1支甲級的九龍城願意加入，但陳認為6至8支球隊是最適合本地足球環境，因為多餘的球隊參差不齊影響比賽水平以及球賽編排。
至於有關本地球員參與外圍足球博彩活動其實在球圈並非罕見，陳指職球員理應明白這是不洽當的行為，並有與足總及政府研究解決方法，他又指自己的球會冠忠南區已在每次季前為球員安排講座，由廉政公署派員講解防貪訊息。