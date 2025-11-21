香港隊亞洲盃外圍賽失利　韋斯活傳會辭職

香港代表隊在亞洲盃外圍賽，主場以1:2不敵新加坡後，主帥的韋斯活雖然在記者會上表示會繼續留在港隊帶領下個比賽。不過據報道指，他準備向香港足總提出請辭。
香港隊在領先下不敵新加坡，韋斯活的用人及應變在網上受到批評，不少網民再度要求韋斯活辭職。而文化、體育及旅遊局局長羅淑佩，在周三（19日）也在社交平台上質疑韋斯活的部署，並稱希望教練「必須認真研究反思」。而據《南華早報》今日（21日）報道，指有消息透露韋斯活將會辭任港隊主帥一職。事實上，韋斯活與香港足總最初僅簽2年的合約，故此他在明年8月就會約滿，而韋斯活的薪酬是由香港政府從「鳳凰計劃」時候開始提供資助，因此羅淑佩的發聲，令韋斯活的去留也受到關注。
足總未有回應
在香港隊亞洲盃出局之後，於2027年前都不會再有重要的比賽，故此提早解約也可能為香港隊未來進行重組有幫助。據報道指，韋斯活早與足總的高層關係緊張，而他在本周前已開始尋求球會的工作。報道稱足總今日下午會作出公布，並且未了解是他個人提出請辭還是被解僱，不過目前足總未有任何消息。韋斯活來港前曾帶領阿富汗國家隊，之後聲稱對方欠薪而離隊，過去曾在印度及馬來西亞聯賽領軍，並帶領當時的勁旅班加羅爾贏過2次印度聯賽冠軍。