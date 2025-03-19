即將出戰亞洲盃外圍賽的香港代表隊，周三（19日）晚會在旺角大球場，與由近期頻頻電視出現的主帥郭嘉諾執教的澳門代表隊，進行熱身賽。港隊主帥的韋斯活就表示，今場比賽會作出輪換。

港隊下星期二（25日）會作客新加坡，進行亞洲盃外圍賽第三圈分組的首場賽事。為此港隊在本月僅安排與鄰近的澳門「拍跳」熱身。港隊在今次對澳門的名單中，徵召9名內地效力球員上陣。在賽前的記者會上，韋斯活就表示比賽是為維持球員的比賽狀態，故此會作出輪換，並讓球員有足夠的比賽及休息時間，作為對新加坡的賽前準備。