即將出戰亞洲盃外圍賽的香港代表隊，周三（19日）晚會在旺角大球場，與由近期頻頻電視出現的主帥郭嘉諾執教的澳門代表隊，進行熱身賽。港隊主帥的韋斯活就表示，今場比賽會作出輪換。
港隊下星期二（25日）會作客新加坡，進行亞洲盃外圍賽第三圈分組的首場賽事。為此港隊在本月僅安排與鄰近的澳門「拍跳」熱身。港隊在今次對澳門的名單中，徵召9名內地效力球員上陣。在賽前的記者會上，韋斯活就表示比賽是為維持球員的比賽狀態，故此會作出輪換，並讓球員有足夠的比賽及休息時間，作為對新加坡的賽前準備。
郭嘉諾執教澳門隊
對手的澳門雖然實力上與香港有距離，不過球隊由近期於電視台真人騷出現的郭嘉諾領軍。在其領軍下業餘球員為主的澳門隊在亞洲盃外圍賽的資格賽兩回合不敵汶萊，然而去年底於啟德青年運動場舉行的東亞盃外圍賽，澳門隊僅負關島1:2。港隊在亞洲盃外圍賽與印度、新加坡及孟加拉同組，分組只有首名的球隊才可以晉身2027年的沙特阿拉伯舉行的決賽周。
香港足球隊對澳門足球隊直播連結 港台電視32周三晚8點直播
香港對澳門球場歌單︰
- 1. 周國賢 - 黃金入球
- 2. 馮允謙- 入場人士注意
- 3. LOLLY TALK -六度相隔理論
- 4. TYSON YOSHI/YAN TING周殷廷 - 1994
- 5. 謝霆鋒-活著 VIVA
- 6. YAN TING周殷廷 - Louder
- 7. BILLY CHOI - 成就解鎖
- 8. JFFT - 歌鼓勵人
- 9. 乙女新夢-人間覺醒
- 10. NOVEL FERGUS, NOVEL FLASH - 板斧
- 11. IAN陳卓賢-生若冰火
- 12. JASON KUI - THUNDERSHINE
- 13. 洪嘉豪- 黑玻璃
- 14. COOKIES - 心急人上
- 15. VRF - 寒冰掌
- 16. POST MALONE-SUNFLOWER FT. SWAE LEE
- 17.IMAGINE DRAGONS-BELIEVER
- 18. SICA-JET - 51 CA
- 19. DAY 許軼 - WAIT A SECOND
- 20. TEDDY FAN - 今次動真格